Alaca’da yollar yeniden şekilleniyor: sıcak asfaltla ulaşım konforu yükseliyor

Alaca Belediyesi ilçe genelinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Şerif Arslan, Günhan Mahallesi Girne Sokak'ta devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

çalışmaların kapsamı ve hedefleri:

Belediye ekipleri, cadde ve sokakların dayanıklılığını ve sürüş konforunu artırmak amacıyla planlı program çerçevesinde sıcak asfalt uygulamalarını yürütüyor. Yapım ve bakım çalışmaları, yol standartlarını yükseltmeyi ve ulaşım güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Başkan Arslan, saha ziyareti sırasında önceliğin ihtiyaç duyulan bölgelerin tespiti ve planlanan takvime uygun ilerleme olduğunu belirtti.

çalışmaların sürdürülmesi ve yerel etki:

Yetkililer, ekiplerin yoğun mesaiyle çalıştığını ve asfalt serim işlerinin planlama doğrultusunda devam edeceğini bildirdi. Tamamlanan güzergâhlarda hem araç trafiği hem de yaya güvenliği açısından iyileşme bekleniyor. Projenin ilerlemesiyle birlikte vatandaşların günlük ulaşımında konfor ve güvenlik artışı sağlanması amaçlanıyor.

Alaca Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ilçenin çeşitli noktalarında sürüyor; yetkililer, uygulamaları takip ederek gerektikçe programda düzenlemeler yapacaklarını ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANI ŞERİF ARSLAN, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.