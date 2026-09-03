marmara açıklarında sahanda yumurta görünümlü denizanası görüntülendi

Tekirdağ açıklarında sıra dışı misafir

Tekirdağ kıyılarından denize açılan vatandaşlar, su yüzeyine yakın bölgede halk arasında 'sahanda yumurta' veya 'maviş' olarak bilinen bir denizanasını fark etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa sürede dikkat çekti.

görüntülerin özellikleri:

Görüntülenen denizanası, yuvarlak kubbe şeklinde gövde ve alt kısmında çok sayıda uzantıyla ayırt edildi. Renkleri sarı ve kahverengi tonlarında olan tür, akıntıyla birlikte su yüzeyinde süzülürken görüntülendi.

Gözlemler, bu bireyin sıcak denizlere ait bir türe ait olduğunu işaret ediyor. Bölgedeki vatandaşların aktardığı görüntüler, türün yüzeye yakın alanlarda rahatça görülebildiğini ortaya koydu.

tür ve dağılımına ilişkin bilgiler:

Uzmanlar görüntülenen türün Cotylorhiza tuberculata olduğunu belirtiyor. Bu tür genellikle Akdeniz ve Ege Denizinde yaygın olarak gözlemleniyor ve geçmişte Marmara Denizi'nin güney kıyılarında da kaydedilmişti.

Haber metninde belirtildiği gibi, su sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bölgedeki denizanası çeşitliliğinde artış gözleniyor; bu türün Tekirdağ açıklarında görülmesi de bu eğilimle uyumlu bulundu.

uzman uyarısı:

Uzmanlar, bu tür denizanalarına dokunulmaması gerektiğini vurguluyor. Görüntüleri izleyenlere ve denize girenlere, deniz canlılarına doğrudan müdahale edilmemesi ve fark edilen canlıların görüntülerinin yetkililerle paylaşılması tavsiye ediliyor.

Vatandaşların kaydettiği görüntüler, bölgedeki deniz yaşamının izlenmesi açısından önemli veri olarak değerlendirilebilir ve uzmanların değerlendirmelerine katkı sağlayabilir.

TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA DENİZE AÇILAN VATANDAŞLAR, SU YÜZEYİNDE DİKKAT ÇEKEN DENİZANALARINI FARK ETTİ. YUVARLAK GÖVDELERİ VE ÇOK SAYIDAKİ KOLLARIYLA DİKKAT ÇEKEN DENİZANASI, BİR SÜRE DENİZ YÜZEYİNDE AKINTIYLA BİRLİKTE HAREKET ETTİ. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.