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Üç okulun bahçesine yeşil dönüşüm ve sosyal alan kazandırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi üç okulda peyzaj, temizlik ve sosyal donatılarla okul bahçelerini yeşillendirip öğrencilere daha güvenli alanlar sundu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Üç okulun bahçesine yeşil dönüşüm ve sosyal alan kazandırıldı

Kayseri'de eğitim alanına yeşil yatırım:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve genç dostu belediyecilik anlayışıyla kentteki eğitim kurumlarının fiziki koşullarını iyileştirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Sümer Ortaokulu, Sümer Fen Lisesi ve Türkan Altun-Av. Mehmet Altun Lisesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla okul bahçelerini daha güvenli, kullanışlı ve yeşil alanlar haline getirdi.

Sümer Ortaokulu'nda düzenleme çalışmaları:

Sümer Ortaokulu'nda ekipler öncelikle bahçede bulunan hafriyat atıklarını kaldırarak temizlik ve zemin düzenlemesi yaptı. Yapılan müdahalelerle öğrencilerin kullanım alanı genişletildi; zemin uygun hale getirilerek oyun ve dinlenme faaliyetlerinin daha güvenli koşullarda yapılması sağlandı. Uygulama, hem görsel hem de işlevsel iyileştirme amacı taşıdı.

Sümer Fen Lisesi'ne peyzaj dokunuşu:

Sümer Fen Lisesi'nde peyzaj ve bitkilendirme çalışmaları yapıldı. Belirlenen alanlara ağaç ve süs bitkileri dikilerek öğrencilerin ders aralarında vakit geçirebilecekleri daha yeşil dinlenme alanları oluşturuldu. Yeşil dokunun güçlendirilmesi, okul çevresinin iklim konforunu artırırken hukuki ve eğitimsel gerekliliklerle uyumlu bir dış mekan düzenlemesi sundu.

Türkan Altun-Av. Mehmet Altun Lisesi'ne sosyal donatılar:

Türkan Altun-Av. Mehmet Altun Lisesi'nde ise kapsamlı çevre düzenlemesi yapılarak hem peyzaj hem de sosyal donatılar eklendi. Bahçeye dikilen ağaç ve süs bitkileriyle yeşil alan genişletildi; öğrencilerin ders aralarında dinlenebilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için banklar ve kamelyalar yerleştirildi. Alanın temiz tutulmasına katkı sağlamak amacıyla çöp kovaları da konuldu.

3 okul yeni eğitim-öğretim yılına nezih koşullarda hazırlanırken, okul yöneticileri yapılan düzenlemelerden memnuniyetlerini dile getirdi ve destekleri için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Belediye yetkilileri de çalışmanın amacı olarak öğrencilerin doğayla iç içe, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim görmesini gösterdi.

Bu tür peyzaj ve çevre düzenlemeleri; öğrencilerin fiziksel konforunu, sosyal etkileşimini ve okulun genel işlevselliğini artırıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik benzer destek ve iyileştirme çalışmalarını kent geneline yaymayı sürdürecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EĞİTİME VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜRKEN, KENTTEKİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EĞİTİME VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜRKEN, KENTTEKİ EĞİTİM KURUMLARININ FİZİKİ KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE DE KATKI SAĞLIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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