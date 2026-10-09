Köfteciler Sokağı'nda güvenlik seferberliği: asayiş ve narkotik ekiplerinden ortak denetim

Uygulamanın yapıldığı alan ve ekipler:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan Köfteciler Sokağı'nda ortak bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, bölgedeki vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sokak genelinde devriye, kimlik kontrolleri ve araç denetimleri yaptı.

Denetimin kapsamı ve yöntemleri:

Uygulama sırasında şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kimlik sorgulaması, üst araması ve gerekli kontroller gerçekleştirildi. Narkotik ve asayiş birimlerinin koordineli çalışmasıyla, kontrollerin hem görünür hem de etkili olmasına özen gösterildi; işlemler vatandaşların günlük yaşamını aksatmayacak şekilde sürdürüldü.

Yasal çerçeve ve operasyonun tamamlanması:

Yürütülen faaliyet, ilgili mevzuata ve yasal prosedürlere uygun olarak tamamlandı. Denetimin amacı olarak kamu düzeninin korunması, suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması belirtildi; ekiplerin bölgedeki varlığı ve kontrolleri rutin uygulamalar kapsamında değerlendirildi.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ VE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDE BULUNAN KÖFTECİLER SOKAĞI’NDA DENETİM YAPTI