Kolak gölü'nde canlanma: bakım çalışmalarıyla sezona hazırlık

gölün durumu ve müdahale süreci:

Denizli’nin Çameli ilçesindeki Kolak Gölü, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruyarak büyük zarar gördü. Bölge halkı ve yetkililer, gölün bembeyaz bir zemine dönüştüğünü ve adeta çöl görünümüne kavuştuğunu aktardı. Bu sürecin ardından Çameli Belediyesi sahaya çıkarak su kaynaklarını açma, dip temizliği ve canlı yaşamını koruma odaklı bir çalışma başlattı.

canlı yaşamın korunması:

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan çalışmaların hızlı yürütüldüğünü belirterek, "Gölümüz kuruma noktasına geldi değil, tamamen kurudu. Bembeyaz, adeta çöl gibi oldu." ifadelerini kullandı. Başkan Arslan, susuz kalan balıkların bir kısmının kurtarılarak başka göletlere aktarıldığını, bunun yanı sıra dip çamurunun temizlendiğini ve alttan gelen suyun yeniden yüzeye çıkmasına yönelik müdahalelerin yapıldığını söyledi.

turizm altyapısı ve gelecek sezon hazırlıkları:

Son yağışlarla birlikte gölde su seviyesinin geri gelmesi üzerine belediye ekipleri, çevre düzenlemesi ve tesis iyileştirmelerine başladı. Arslan, 1-2 yıldır atıl durumda kalan alanın yeniden canlandırılacağına dikkat çekerek, mevcut kamp, karavan ve çadır alanlarının kapsamlı bir bakım ve düzenleme sürecine alınacağını belirtti. Amaç, günübirlik piknik alanları ve konaklama noktalarını düzenleyip tesisleri yeni sezona yetiştirmek.

Yürütülen çalışmaların hem ekolojik dengeyi korumaya hem de bölge turizmini canlandırmaya hizmet edeceği vurgulanıyor. Yetkililer, göldeki su seviyesinin sürdürülebilirliğini sağlamak için takip ve bakım programlarının devam edeceğini ifade etti. Bölgenin yeniden ziyaretçi çekmesi, hem yerel ekonomi hem de doğal yaşam için önemli görülüyor.

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