Komandolardan nefes kesen tatbikat TEKNOFEST Mavi Vatan'da

Gölcük'te aksiyon dolu gösteri

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gösteriler, ikinci günde de teknoloji ve denizcilik meraklılarını bir araya getirdi. Milli Savunma Bakanlığı ile T3 Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilen program, Gölcük Tersanesi Komutanlığı sahasında yoğun ilgi topladı.

Tatbikatın senaryoları:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAT ve SAS komandoları, farklı operasyon senaryolarını sahneledi. Senaryo gereği Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın, insansız deniz aracı (İDA) ve şüpheli cisimler tespit edilip, helikopterden denize atlayan personel tarafından etkisiz hale getirildi. Tatbikatta ayrıca çeşitli kurtarma ve müdahale yöntemleri pratiğe döküldü; izleyicilere operasyonel uygulamalar canlı olarak gösterildi.

Gösterinin önemi ve izleyici ilgisi:

Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sahadaki kabiliyetlerini sergilemesi açısından ön plana çıktı. Uygulamalı gösteriler, ekiplerin koordinasyonunu, hızlı müdahale kapasitesini ve farklı platformlarla entegrasyonunu gözler önüne serdi. Bu anlar 7'den 70'e tüm ziyaretçiler tarafından heyecanla takip edildi ve etkinlik alanında yoğun kalabalık oluşturdu.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen bu tür operasyon gösterileri, hem savunma yeteneklerinin tanıtılmasına hem de toplumun deniz güvenliği konusundaki farkındalığının artmasına katkı sağlıyor.

Komandolardan nefes kesen tatbikat