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Komedyen Deniz Göktaş'a iki hapis cezası, beraatla tahliye edildi

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, komedyen Deniz Göktaş'ı iki ayrı suçtan hapis cezasına çarptırdı; bir suçtan beraat ederek tahliye edildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Komedyen Deniz Göktaş'a iki hapis cezası, beraatla tahliye edildi

Duruşma kararı:

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, komedyen Deniz Göktaş hakkında görülen davada kararını açıkladı. Mahkeme, Göktaş'ı dini değerleri alenen aşağılama suçundan 7 ay 15 gün, cumhurbaşkanına hakaret suçundan ise 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm etti. Diğer suçlamalardan ise suçu ve suçluyu övme suçundan beraat kararı verildi ve Göktaş'ın tahliyesine hükmedildi.

Savunma ve iddialar:

Göktaş, duruşmada gösterisinde kullandığı ifadelerin siyasi eleştiri ve hiciv kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu ve suçlamaları kabul etmedi. İddianamede yer alan bazı ifadelerin gösterinin bütününden koparılarak aktarıldığını ileri sürdü.

Göktaş ayrıca kendisine yönelik tepkilerin "kesinlikle organik değildir" diyerek sosyal medyada organize linç iddiasında bulundu: "Şahsıma ve gösterime yöneltilen tepkiler kesinlikle organik değildir. Sosyal medya gündemini, Telegram gruplarında organize olarak aynı dakikada tek bir kişiye topluca saldıran trol hesaplar belirlemektedir. Benim gösterime yapılan da bu tarz organize bir linç kampanyasından ibarettir."

Yurt dışı seyahatleriyle ilgili haberlerin çarpıtıldığını da belirten Göktaş, rutini ziyaretlerin "yurt dışına kaçtı" diye sunulduğunu söyledi ve bu durumun "trajikomik" olduğunu ifade etti.

Adliye sürecinde kendisiyle bir görüşme ayarlandığını, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğini söylemesine rağmen görüşmeye götürüldüğünü anlattı: "Ters kelepçe yetmezmiş gibi bir de Kılıçdaroğlu ile görüştürüldüm. Ben böyle bir görüşme istemiyordum."

Mahkemenin değerlendirmesi ve izlenecek süreç:

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Göktaş hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret", "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" iddialarından cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini istemişti. Mahkeme, bu talepler doğrultusunda kısmi mahkûmiyet ve kısmi beraat kararı verdi.

Göktaş savunmasında sözlerinin insanları kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini belirtti ve şaka kapsamındaki ifadelerin kutsal kitapla ilgili eleştirinin çeviri hatasına dair olduğunu savundu: "Bu şakanın kutsal kitabı nasıl hedef aldığını anlamıyorum."

İddianamede komedyenin "cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı belirtilmişti; mahkeme ise bazı suçlamalara karşı beraat kararı vererek Göktaş'ın tahliyesine hükmetti.

Komedyen Deniz Göktaş&#039;a iki suçtan hapis cezası

Komedyen Deniz Göktaş'a iki suçtan hapis cezası

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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