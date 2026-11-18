Hayırseverlerin ortak çalışmasıyla yeni ev teslim edildi:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Akçaşehir köyünde yaşayan 65 yaşındaki Ümmü Kıyar, eşini ve oğlunu kaybettikten sonra bakımsız bir evde tek başına yaşam mücadelesi veriyordu. AK Parti Tavşanlı İlçe Teşkilatı'nın başlattığı girişim ve bölge sakinleriyle hayırseverlerin katkılarıyla, Kıyar için bahçeye sıfırdan inşa edilen yeni ev düzenlenen törenle kendisine teslim edildi.

İhtiyacın tespiti ve karar süreci:

Ramazan ziyaretleri sırasında durumu fark eden AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer ve Kadın Kolları üyeleri, başlangıçta eski köy evinin tadilatı üzerinde düşündü. Yapılan maliyet değerlendirmesi sonrası tadilat masraflarının yüksek olması nedeniyle bahçeye yeni bir yapı inşa edilmesine karar verildi. Özer, projenin insan hayatına dokunmanın önemine işaret ederek, "Bir insanın hayatına dokunmanın ve hayır duasını almanın kendileri için en büyük mutluluk" olduğunu söyledi ve sürecin bir dostun bilgisinin ardından başladığını anlattı.

Destekçiler ve inşaat süreci:

İnşaat, hayırsever iş insanları, esnaf, köy muhtarı ve köy halkının katkılarıyla sürdü. Yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ardından yeni ev tamamlanarak Ümmü Kıyar'ın kullanımına sunuldu. Özer, başlangıçta küçük bir ev öngördüklerini, ancak hayırseverlerin desteğiyle beklenenden daha güzel bir yapının ortaya çıktığını aktardı.

Ramazan geleneği: gözleme ve ilk iftar:

Yeni evin teslimi sonrası AK Parti Tavşanlı Kadın Kolları üyeleri, Ramazan ayında verdikleri sözü tutarak evin çatı katında sac üzerinde hamur yoğurup gözleme hazırladı. Hazırlanan gözlemeler köy halkına ve etkinliğe katılanlara ikram edildi. Özer etkinlikte, daha önce köylülerle yapılan ilk iftarda Ümmü Teyze'ye Kadın Kolları'nın burada gözleme yapmak istediğini söylediklerini ve Ümmü Teyze'nin "İstediğiniz zaman gelebilirsiniz evlat, ev sizin" dediğini hatırlattı.

Özer ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 500 bin sosyal konut projesine atıfta bulunarak bu evi teşkilat içinde "500 bin birinci ev" olarak nitelendirdiklerini ve benzer dayanışma örneklerinin devam etmesini dilediklerini belirtti. Tören boyunca katkıda bulunan muhtar, köy temsilcileri, teşkilat üyeleri ve hayırseverlerin emekleri vurgulandı; Ümmü Kıyar'ın duasının herkes için değerli olduğu ifade edildi.

Yeni evin teslimi, yerel dayanışmanın somut bir örneği olarak kayda geçti ve köy halkı ile katkı verenlerin bir araya geldiği etkinlikle sonlandırıldı.

KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİ AKÇAŞEHİR KÖYÜNDE EŞİNİ VE OĞLUNU KAYBETTİKTEN SONRA BAKIMSIZ BİR EVDE TEK BAŞINA YAŞAM MÜCADELESİ VEREN 65 YAŞINDAKİ ÜMMÜ KIYAR İÇİN HAYIRSEVERLER SEFERBER OLDU.