ANTGİAD’da kasım buluşması: başarı ve yaşamın anlamı konuşuldu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) tarafından düzenlenen Kasım ayı genişletilmiş üye toplantısında iş dünyası temsilcileri ve akademi buluştu. Toplantının ev sahibi ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş açılış konuşmasında, hayatın anlamının geride bırakılan izlerde gizli olduğunu vurguladı. Yavaş, başarı ile anlam arasındaki farkı açıklarken; başarıyı bireyin ulaştığı zirve, anlamı ise o zirveden başkalarının hayatına uzanan etki olarak tanımladı.

Atatürk’ün mirası ve kentin sorumlulukları:

Yavaş konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuna da değindi: Atatürk, 57 yıllık ömrüne bir milletin yüzyıllarını sığdırdı değerlendirmesiyle, gelecek kuşaklar için yapılan fedakârlığın önemine dikkat çekti. Ayrıca ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Bahar ve ATSO Meclis Başkanı Boğaçhan Göksu’ya yönelik kutlamalara yer veren Yavaş, sivil toplumun ve kent için sorumluluk üstlenen iş insanlarının şehrin geleceğini şekillendireceğini belirtti.

İklim ve gelecek kuşaklara sorumluluk:

ANTGİAD başkanı aynı zamanda COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin mesajını paylaştı. Yavaş, "Henüz doğmamış çocukların da bu dünyada hakkı var" sözleriyle gelecek kuşakların temiz hava, su ve yaşanabilir çevre hakkına dikkat çekti ve COP31’den somut kararlar çıkması temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Acar Baltaş’ın sunumu ve vurguları

Toplantının konuşmacısı Prof. Dr. Acar Baltaş, "Hayatın hakkını vermek: Başarılı bir hayat mı, anlamlı bir hayat mı?" başlıklı sunumunda başarı, mutluluk ve hayatın anlamı üzerine kapsamlı bir çerçeve sundu. Baltaş, başarıyı yalnızca akademik dereceler, unvanlar veya maddi kazanımlarla sınırlamıyor; insanın potansiyelini hayata geçirebilme yeteneğini ön plana çıkarıyor.

Dayanıklılık, sorumluluk ve öz yeterlilik:

Baltaş’ın konuşmasında öne çıkan noktalardan biri, güçlükler karşısında dayanıklılık ve sorumluluk alma becerisinin başarı ölçütleri olduğuydu. Psikolojik sağlamlık, öz yeterlilik ve değişen koşullara uyum sağlama becerileri, bireyin potansiyelini gerçekleştirmesinde belirleyici unsur olarak işlendi.

Anlamlı yaşamın bileşenleri:

Konuşmada anlamlı bir hayatın özünde kendini aşan amaçlara hizmet etmenin yattığı vurgulandı. Baltaş, başkalarının hayatında olumlu değişim oluşturmanın, bireysel yetenekleri daha büyük hedeflere yönlendirmenin ve sosyal ilişkileri güçlendirmenin yaşamdan alınan tatmini artıran unsurlar olduğunu belirtti. Ayrıca iş hayatındaki başarı ile aile, sağlık, dayanışma ve kişisel değerlerin birlikte ele alınmasının önemine değindi.

Baltaş’ın sunumu katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve konuşma sonunda sorular cevaplandırıldı. Sunumun ardından ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, Prof. Dr. Acar Baltaş’a teşekkür plaketi takdim ederek bilimsel birikimini iş dünyasıyla buluşturduğu için katkılarına teşekkür etti.

Program, ANTGİAD üyeleri ve davetlilerin katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Toplantıya Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Bahar, ATSO Meclis Başkanı Boğaçhan Göksu, YÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mustafa Alper Oral ile ANTGİAD üyeleri ve davetliler katıldı.

ANTALYA GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (ANTGİAD), KASIM AYI GENİŞLETİLMİŞ ÜYE TOPLANTISINDA İŞ ADAMLARINI VE BİLİM İNSANINI BULUŞTURDU.