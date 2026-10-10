Komşuların endişesi çilingirle giderildi: dairede H.D. bulunamadı

olayın gelişimi

Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Orta Mahalle Tekin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evde yaşayan H.D. ile yaklaşık 10 gündür haber alınamıyordu.

ekip müdahalesi

Endişeli komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve kapıyı açmak için çilingir çağrıldı.

evde arama ve belirsizlik

Çilingir yardımıyla yapılan girişte evde şahsa rastlanmadı; ekiplerin yaptığı aramada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi ve komşular rahatladı. Parkinson hastası olduğu ve tedavi gördüğü belirtilen şahsın nerede olduğu bilinmiyor.

ESKİŞEHİR'DE YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN VE EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇİREN ŞAHSIN DAİRESİNE ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRİLİRKEN, HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI.