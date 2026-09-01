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Konaklı'da alevler yaklaşık 10 dönüm ağaçlık alanı ve serayı etkiledi

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı; yaklaşık 10 dönüm ağaçlık alan ve bir sera zarar gördü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:42

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konaklı'da alevler yaklaşık 10 dönüm ağaçlık alanı ve serayı etkiledi

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi Ketenlik mevkiinde saat 12:00 sıralarında ağaçlık alanda dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdahale detayları:

Yangına havadan 1 helikopter ile, karadan ise 3 arazöz ve Alanya Belediyesi'ne ait 2 su tankeri katıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edilerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Zarar tespiti ve inceleme:

Yangında bir sera zarar görürken, yaklaşık 10 dönümlük ağaçlık alanın küle döndüğü bildirildi. Ekipler yangın söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ALANYA İLÇESİNDE AĞAÇLIK ALANDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HAVADAN VE...

ALANYA İLÇESİNDE AĞAÇLIK ALANDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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