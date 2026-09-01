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Konserde karpuzla poz veren usta Murat Dalkılıç'la fotoğraf çektirdi

Eskişehirli inşaat ustası Mustafa Dönmez, kafasındaki karpuzla Murat Dalkılıç ve AK Parti yöneticileriyle fotoğraf çektirerek konserin ilgi odağı oldu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konserde karpuzla poz veren usta Murat Dalkılıç'la fotoğraf çektirdi

Eskişehirli usta konser alanında dikkat çekti

Eskişehir'de kafasında karpuz taşımasıyla tanınan Mustafa Dönmez, AK Parti tarafından Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen Murat Dalkılıç konserinde ilgi odağı oldu. Dönmez, poz verirken başındaki karpuzu indirmeyerek etkinlikte dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Sıra dışı denge yeteneği:

Küçük yaşlarda simit satarken geliştirdiği denge alışkanlığını yeteneğe dönüştüren Dönmez, günlük hayatında ağırlığı kiloları bulan karpuzları kafasında düşürmeden taşıyor. Bu alışkanlık sayesinde bisiklet sürerken ve koşarken bile karpuzunu yerinden oynatmadan hareket edebiliyor.

Konser sonrası hatıra fotoğrafı:

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen konserde sahne alan Murat Dalkılıç ile konser sonrası bir araya gelen Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Sahnedeki bu anlar, izleyenlere tebessüm ettiren ve sosyal medyada konuşulabilecek türden görüntüler sundu.

ESKİŞEHİR&#039;DE KAFASINDA TAŞIDIĞI KARPUZLA TANINAN MUSTAFA DÖNMEZ, KONSERİNE GİTTİĞİ ŞARKICI MURAT...

ESKİŞEHİR'DE KAFASINDA TAŞIDIĞI KARPUZLA TANINAN MUSTAFA DÖNMEZ, KONSERİNE GİTTİĞİ ŞARKICI MURAT DALKILIÇ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN KARPUZUNU BAŞINDAN İNDİRMEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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