Konya adliye sarayında yeni adli yıl töreni: hukuka ve bağımsız yargıya vurgu yapıldı

Konya’da 2026-2027 adli yıl açılışı yapıldı

Konya’da 2026-2027 Adli Yıl açılışı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Konya Adliye Sarayı’nda gerçekleştirilen program, Atatürk anıtına çelenk koyulması ile başladı ve yargı camiasının yeni döneme ilişkin beklenti ve sorumluluklarına dikkat çekildi.

Törenin başlangıcı:

Program çelenk sunumu ile açıldıktan sonra törene katılan temsilciler, adli yılın önemine ilişkin kısa değerlendirmelerde bulundular. Açılışta vurgulanan ortak tema, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı oldu.

Konya Baro Başkanı'nın mesajı:

Konya Baro Başkanı Oktay Unkur konuşmasında savunmanın toplum içindeki rolüne dikkat çekti. Unkur, "Savunmanın temsilcileri olarak; mesleğimizin onurunu, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerini ve adil yargılanma hakkının yaşamsal önemini, toplumun ortak vicdanına katkı sunmak amacıyla bir kez daha kamuoyuna hatırlatma sorumluluğundayız." dedi.

Unkur sözlerini, "Adalet, hukuk devletinin varlık sebebi; bağımsız ve tarafsız yargı ise adaletin vazgeçilmez teminatıdır. Bir ülkede hukukun üstünlüğünden söz edilebilmesi, yalnızca kanunların varlığıyla değil; hukuk kurallarının herkese eşit uygulanması, yargının bağımsız ve tarafsız olması, mahkeme kararlarının eksiksiz ve gecikmeksizin yerine getirilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıyla mümkündür." ifadeleriyle sürdürdü.

Konya Baro Başkanı, ayrıca meslek örgütlerinin özerkliğinin korunmasının önemine vurgu yaparak, "Bizler, bağımsız savunmayı, meslek örgütlerimizin özerkliğini ve hukukun üstünlüğünü koruma kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz." şeklinde konuştu.

Unkur, yeni adli yılın yalnızca yargı mensuplarının değil, tüm yurttaşların adalet mücadelesinin yılı olması gerektiğini belirterek, "Bu duygu ve düşüncelerle, 2026-2027 Adli Yılı’nın hukukun üstünlüğünün ve adalete duyulan güvenin güçlendiği bir dönem olmasını diliyor; tüm meslektaşlarımızın ve yargı camiamızın yeni adli yılını kutluyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

KONYA BAROSU TARAFINDAN 2026-2027 ADLİ YIL AÇILIŞI NEDENİYLE TÖREN DÜZENLENDİ.