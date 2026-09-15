Konya havalimanı ağustosta 115 bin 268 yolcuyla yoğun trafiği yönetti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı’nın 2026 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

yolcu trafiği dağılımı:

Ağustos ayında Konya Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 86.339, dış hat yolcu trafiği 28.929 olarak kaydedildi. Bu rakamlarla birlikte toplam 115.268 yolcuya hizmet verildi.

uçak ve yük trafiği:

İniş-kalkış sayıları açısından ağustosta iç hatlarda 596, dış hatlarda 213 uçak trafiği olmak üzere toplam 809 sefer gerçekleşti. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplam 8.673 ton olarak bildirildi; bu rakam kesin olmayan veridir.

Resmi DHMİ verileri, havalimanının hem iç hat hem de dış hatlarda sürdürülebilir bir yolcu akışı sağladığını gösteriyor. Ağustos verileri, Konya Havalimanı’nın yaz döneminde yüksek kullanım düzeyini koruduğunu ortaya koyuyor.

KONYA HAVALİMANINDA AĞUSTOS AYINDA 115 BİN 268 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ.