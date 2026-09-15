Tuzla’dan Beşpınar’a bilim köprüsü

Proje ve amaçları:

Tuzla Bilim Merkezi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Tuzla ile Bilime Her Köy Yakın projesi, köy okullarındaki çocukların bilimsel etkinliklere erişimini artırmayı hedefliyor. Proje, bilimin kent merkezleriyle sınırlı kalmaması ve farklı bölgelerdeki öğrencilere deneyimleme fırsatı sunması fikriyle yola çıktı. Destek, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından yürütülen 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlandı.

Etkinlik günü ve program detayları:

Bilim ekibi Tuzla’dan yola çıkarak Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyüne ulaşacak. 17 Eylül Perşembe günü Beşpınar Ortaokulu’nda düzenlenecek etkinliklerde öğrenciler ve köy halkı bir araya gelecek. Programda; atölyeler, bilim söyleşileri ve canlı gösteriler yer alacak. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl projenin çocukların bilime erişimini çoğaltacağına işaret ederek ekip üyelerinin emeklerine teşekkür etti ve bu buluşmanın iz bırakacağına inandığını belirtti.

Atölyeler: deneyerek öğrenme odaklı:

Etkinlik takviminde toplam 13 farklı atölye yer alıyor. Öğrenciler, akıl ve zekâ oyunları, tohum topu yapımı, köpük deneyleri, sıvıdan jel oluşumu, DNA çalışmaları, roket ve iniş modülü tasarımı, kodlama, elektrik ve devre tasarımı, mikroskop, renklerin suya yolculuğu ve 3D tasarım gibi uygulamalarla farklı bilim alanlarını tanıyacak. Atölyeler, yalnızca bilgi aktarmak yerine katılımcıların deneyerek, tasarlayarak ve üreterek öğrenmesini sağlayacak şekilde kurgulandı.

Programın odak noktası, öğrencilerin merak etmesini, soru sormasını, gözlem yapmasını ve kendi deneyimleri üzerinden bilimsel sonuçlara ulaşmasını teşvik etmek. Bu yaklaşım, köy okullarında sıkça karşılaşılan soyut anlatım yerine pratik öğrenmeyi ön plana çıkarıyor.

Söyleşi ve şov: bilimi sorgulamak ve eğlenerek öğrenmek:

Etkinlik kapsamında düzenlenecek "Günlük Hayattaki Kavram Yanılgıları" başlıklı bilim söyleşisinde günlük yaşamda yanlış bilinen veya eksik anlaşılan bilimsel iddialar ele alınacak. Katılımcılara "Ağır cisimler daha hızlı düşer mi?", "Mevsimler Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı nedeniyle mi oluşur?", "Şimşek aynı yere iki kez düşmez mi?" ve "Mikrodalgada yiyeceklerin içi mi ısınır?" gibi sorular üzerinden bilimsel düşünmenin önemi aktarılacak. Amaç, sahip olunan ön bilgileri sorgulamak ve olgulara kanıt temelli yaklaşmayı öğretmektir.

Bu söyleşiye eşlik edecek olan Merakın Gücü: Keşfet - Şaşır adlı bilim şovu ise eğlenceli deneylerle öğrencilerin bilime yönelik merakını artırmayı hedefliyor. Şov, görsel ve uygulamalı gösterilerle öğrenmeyi eğlenceyle birleştirerek çocukların dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Toplamda planlanan etkinlikler, köydeki öğrencilere bilimsel etkinliklerin kapısını aralamayı, merak ve sorgulamayı teşvik etmeyi ve bölgeler arası bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Tuzla Bilim Merkezi ekibinin Beşpınar ziyaretinin, katılımcılarda kalıcı bir merak ve öğrenme isteği bırakması bekleniyor.

TUZLA BELEDİYESİ TUZLA BİLİM MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN "TUZLA İLE BİLİME HER KÖY YAKIN" PROJESİ KAPSAMINDA BİLİM EKİBİ BATMAN’IN BEŞİRİ İLÇESİNE BAĞLI BEŞPINAR KÖYÜ’NE GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI. PROJE KAPSAMINDA 17 EYLÜL’DE BEŞPINAR ORTAOKULU’NDA 13 FARKLI BİLİM ATÖLYESİ, BİLİM SÖYLEŞİSİ VE BİLİM ŞOVU DÜZENLENECEK. ETKİNLİKLERLE ÖĞRENCİLERİN BİLİMİ DENEYEREK, TASARLAYARAK VE ÜRETEREK ÖĞRENMESİ HEDEFLENİYOR.