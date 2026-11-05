Dolar 50,0430 +0,03%
Euro 56,2667 +0,03%
Bist 11.333,27 -1,26%
Altın Gram 6.617,48 +0,98%
EUR/USD 1,1227 -0,07%
Brent Petrol 98,24 +3,83%
--°

Konya Meram'da tartışma kavgaya dönüştü: iki kişi bacağından vuruldu

Konya Meram'da çıkan kavgada iki kişi tabancayla bacaklarından yaralandı; saldırgan yakalandı, yaralılar Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 22:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya Meram'da tartışma kavgaya dönüştü: iki kişi bacağından vuruldu

Konya Meram'da silahlı kavga:

Konya'nın Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Karaman Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana gelen olayda iki kişi bacağından vurularak yaralandı. Yaralananların isimleri M.S.Ş. (26) ve D.Ö. (20) olarak kaydedildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, Karaman Caddesi'ndeki iş yerine gelerek M.S.Ş. ve D.Ö. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; şüpheli beraberindeki tabancayı kullanarak her iki kişiyi de bacağından vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’DA ARALARINDA HUSUMET BULUNAN ŞAHISLARIN ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ TABANCAYLA BACAĞINDAN...

KONYA’DA ARALARINDA HUSUMET BULUNAN ŞAHISLARIN ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURULARAK YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnşaat çalışması Sultangazi sitesinde 4,5 metrelik çukur oluşturdu
images

Kütahya'da öğün sonrası rahatsızlık: 70 sağlık çalışanı acile başvurdu
images

Sahara Geçidi'nde kar ve fırtına 14 tırı mahsur bıraktı, ekipler kurtardı
images

Sultangazi'de kazık çalışması sonrası site bahçesinde 4,5 metrelik çukur oluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe potada ritmini buldu: Baskonia'ya 84-65

İnşaat çalışması Sultangazi sitesinde 4,5 metrelik çukur oluşturdu

Kütahya'da öğün sonrası rahatsızlık: 70 sağlık çalışanı acile başvurdu

Özel bankanın çöküşü siyaset sahnesini sarstı: Pena istifa etti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam