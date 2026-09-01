Konyaaltı'daki geçmişi gündemde: tır dorsisinde yakalanan kişinin belediye kaydı ortaya çıktı

Arif Kocabıyık'ın belediye kaydı ve sınırda yakalanması

Bulgaristan'a giden bir tırın dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık'ın geçmişine dair yeni bilgiler gündeme geldi. Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" davası kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Kocabıyık'ın, 2020 yılında Konyaaltı Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak kadroya alındığı ve yaklaşık 8 ay boyunca işe gelmeksizin "bankamatik personel" olarak maaş aldığı iddiası, AK Parti Konyaaltı Belediye Meclis üyesi Murat Sevinç tarafından kamuoyuna taşındı.

Belediyedeki istihdam süreci:

Sevinç, 2020'de dönemin belediye yönetimi tarafından işe alınan Kocabıyık hakkında pandemi döneminde duyum aldıklarını ve belediyeye soru yönelttiklerini belirtti. Sevinç, "Biz o dönem Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşlarımız vasıtasıyla bunu belediyeye sorduk. Tabii ki kaçamak cevap verdiler. Yazılı dilekçe ile müracaat ettik. Bunun akabinde ismi anılan şahsın Konyaaltı Belediyesi'nde çalıştığı, işe alındığı, tabii işe gelip gitmediği, bankamatik memur olarak görev yaptığı şeklinde bir tespitimiz oldu. Bizim baskımız sonucunda orada işten çıkartıldı. Ama belli bir dönem o dönemki belediye başkanı onu göreve almış" ifadelerini kullandı.

Sevinç, yürütülen yazılı soruşturmaların ve alınan belgelerin, Kocabıyık'ın belediyede kadroya alınmış olduğunu gösterdiğini söyledi. İddialara göre Kocabıyık, kadroya girdikten sonra uzun bir süre fiilen işe gelmedi ancak maaş almaya devam etti.

Sokak röportajları ve siyaset bağlantıları:

Sevinç, Kocabıyık'ın sokak röportajlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti eleştirdiğini, bunun da muhalefetin işine geldiğini savundu. Sevinç, sözlerini şu şekilde aktardı: "Biliyorsunuz 2023 seçimleri öncesi bu tür sokak röportajlarıyla Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize sürekli eleştiri yapıyordu. Sokaklarda fitne dağıtan bir tipti, buda muhalefetin işine geliyordu. Bu tür isimleri belediyelerde istihdam ettiler. Bunlardan birisi de Arif Kocabıyıktı, bizim tespitimiz neticesinde belediyeden işten çıkartıldı. Ama bankamatik memur olarak bir dönem çalıştı Konyaaltı Belediyesinde 8 ay gibi bir süre. Bunun yazılı olarak da bilgisini aldık. Daha sonraki süreçte sokak röportajına, Youtuberliğe döndü. Gördüğümüz gibi, hep fitne dağıtarak, sokaklarda yanlış bilgi vererek. Milleti birbirine kırdırarak para kazanmanın peşine düştü. Tabi ki buna o zamanki siyasilerde destek verdi. Bir dönem Meral Akşener ile fotoğraf çekindi, sonra iyi partiden milletvekili adayı oldu. Daha yeni geçenlerde Özgür Özel Yeni Parti olarak rozet taktı kendisine, ama birkaç gün sonra iptal edildi. Muhalefet bu tür insanları maalesef sahiplendi. Geldiğimiz noktada bu şahıs sokakta Suriye’den gelen insanları eleştiriyordu. Bugün kendisi bir tır dorsesinde kaçarken yakalandı. Böyle aciz bir vatandaş".

Sevinç'in açıklamaları, Kocabıyık'ın hem sosyal medyadaki ve sokaktaki faaliyetleri hem de geçmişteki istihdamı arasında bağlantı kurduğunu gösteriyor. Ayrıca Gümrük Muhafaza memurları tarafından tır dorsesinde yakalanmasının ardından, ilgili hukuki süreç ve yurt dışına çıkış yasağına ilişkin mevzuatın uygulaması öne çıkmış durumda.

Olayla ilgili resmi kurumların ve belediyenin açıklamaları henüz eksiksiz biçimde kamuoyuyla paylaşılmadı. Sevinç, ellerindeki yazılı kayıtların ve dilekçelerin varlığını belirterek, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

AK PARTİ KONYAALTI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ MURAT SEVİNÇ