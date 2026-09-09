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Konya'da ağustosta trafik kazaları arttı, 6 kişi yaşamını yitirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Konya polis bölgesinde ağustosta 2 bin 90 trafik kazası gerçekleşti; kazalarda 6 kişi öldü, bin 674 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'da ağustosta trafik kazaları arttı, 6 kişi yaşamını yitirdi

Konya'da ağustos ayı trafik bilançosu

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan Ağustos Ayı Trafik İstatistik Bülteni, Konya'da polis sorumluluk bölgesinde ağustos ayında yaşanan kaza ve yaralanma verilerini ortaya koydu. Bültene göre ağustosta toplam 2.090 trafik kazası kaydedildi; bunların 1.039u ölümlü veya yaralamalı, 1.051i ise maddi hasarlı kaza olarak sınıflandı.

Kazalarda toplam 6 kişi hayatını kaybetti, 1.674 kişi yaralandı. Veriler, kent genelinde can ve mal güvenliğine ilişkin risklerin sürdüğünü gösteriyor.

Kaza türleri ve dağılımı:

Bülten verileri, ağustos ayındaki kazaların yaklaşık yarısının ölümlü veya yaralamalı sınıfında olduğunu işaret ediyor. Bu dağılım, kazaların sadece maddi hasarla sınırlı kalmadığını; önemli sayıda yaralanma ve can kaybı barındırdığını ortaya koyuyor. Trafik güvenliği ve denetim uygulamalarının bu tablo üzerinde belirleyici olduğu değerlendirilebilir.

İlk 8 ayın genel görünümü:

Yılın ilk 8 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde toplam 6.057 ölümlü-yaralamalı ve 6.949 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu dönemde 36 kişi yaşamını yitirdi, 9.205 kişi yaralandı. Birikimli veriler, aylık dalgalanmaların ötesinde yıl genelinde sürdürülebilir önlemlerin önemini vurguluyor.

Yetkililerin açıklamaları ve bülten verileri, trafik kurallarına uyum, hız kontrolü, denetimlerin arttırılması ve sürücü-belediye-yerel yönetim iş birliği gibi alanlarda adımların önemine işaret ediyor. Veriler ışığında alınacak önlemler, hem can kayıplarını azaltmak hem de yaralanmaları en aza indirmek açısından kritik görülüyor.

KONYA&#039;DA AĞUSTOS AYINDA POLİS BÖLGESİNDE 2 BİN 90 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAZALARDA 6 KİŞİ...

KONYA'DA AĞUSTOS AYINDA POLİS BÖLGESİNDE 2 BİN 90 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAZALARDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, BİN 674 KİŞİ YARALANDI. (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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