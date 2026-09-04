Karasu'da denizde hareketsiz bulunan kişi için sahil ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı

olayın gelişimi:

Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Kule 10 bölgesinde denizin üzerinde hareketsiz halde duran bir vatandaş, bölgede görev yapan cankurtaranlar tarafından fark edildi. Ekipler kısa sürede müdahale ederek şahsı sudan çıkarıldı.

Karaya çıkarılan kişinin ilk değerlendirmesini yapan ekipler, durumu ağır bulunca müdahaleye hız verdi.

ilk müdahale ve sağlık durumu:

Kıyıya çıkarılan vatandaşa sahada görevli UMKE ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı uygulandı. Müdahaleyi ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

olayla ilgili soruşturma:

Bölge ekipleri ve sağlık kurumları müdahalenin ardından olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri tespitleri, ekip raporları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın nedenine ilişkin araştırma sürdürülüyor.

Kamu güvenliği ve deniz emniyeti açısından yürütülen çalışmaların sonuçları yetkililerce paylaşılacak.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE DENİZİN ÜZERİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNAN VATANDAŞ, CANKURTARAN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SUDAN ÇIKARILDI. KARADA DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILAN ŞAHIS, HASTANEYE SEVK EDİLDİ.