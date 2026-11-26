Park halindeki araçta başlayan yangın korkuttu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi. Olay, Evsat Mahallesi'nde, Askerlik Şubesi karşısındaki sokakta meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede park halinde bekleyen diğer araçları da tehdit ederek panik yarattı.

itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi:

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı sürücüler, yangının sıçrama ihtimaline karşı otomobillerini bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangının çevredeki araçlara sıçramasını önledi ve alevleri kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi ve bölgedeki güvenlik önlemlerini aldı.

hasar ve olası neden:

Yangın sonucunda söz konusu otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının başlangıcının otomobilin motor bölümünde olduğu tespitine ulaşırken, yangının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Soruşturma ve inceleme çalışmaları sürüyor; olayla ilgili başka bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL PANİĞE NEDEN OLDU. ÇEVREDEKİ ARAÇLARI DA TEHDİT EDEN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.