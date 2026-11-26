msb haftalık basın bilgilendirme toplantısında kazalar ve soruşturmalar ele alındı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Malatya ve Eskişehir’de kaza kırıma uğrayan S-70 ve Cougar tipi helikopterlerle ilgili yürütülen süreçler ayrıntılı biçimde aktarıldı. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk toplantıda, hem kazalara ilişkin soruşturmaların hem de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) faaliyetlerinin genel tablosunun kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

kazalara ilişkin adli ve idari işlemler:

Bakanlık, Malatya ve Eskişehir’de gece şartlarında icra edilen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen kaza kırıma uğrayan helikopterlere ilişkin olarak derhal adli ve idari süreçlerin başlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, kazaların nedenlerini tespit etmek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri her iki ilde her türlü ihtimali dikkate alarak inceleme ve araştırmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bunun yanında ilgili cumhuriyet savcılıkları tarafından da adli soruşturmalar başlatılmış olup, çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilecek bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Toplantıda ayrıca, 21 Kasım’da meydana gelen silah kazasında yaralanarak şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün ile 24 Kasım’daki Eskişehir Cougar kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için taziyeler iletildi.

hudut güvenliği ve teslim olan teröristler:

Tuğamiral Aktürk, TSK’nın iç güvenlik, hudut koruması ve terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin verileri de paylaştı. Açıklamada, geride kalan haftada 4 PKK’lı teröristin daha teslim olduğu bildirildi. Hudut faaliyetlerine ilişkin rakamlar ise şu şekilde verildi: son dönemde hudutlarda yakalanan şahıs sayısı arasında 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 601 şahıs yer almakta; 1 Ocak’tan itibaren yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların toplamı 16 bin 922, engellenen 2 bin 939 kişi ile birlikte yıl içinde toplam engellenen kişi sayısı 67 bin 172 olarak açıklandı.

çok uluslu görevler, eğitimler ve muharip kabiliyet

MSB, TSK’nın dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü iş birlikleri ve katıldığı çok uluslu görevleri de gündeme taşıdı. Tuğamiral Aktürk, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında 5 adet F-16 uçağımızın görevlendirme dönemi olan 1 Aralık 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında Romanya’ya intikal edeceğini bildirdi. Ayrıca Deniz Kuvvetleri’nin katıldığı ve katılım sağlanmakta olan uluslararası toplantı ve fuarlara ilişkin tarih ve yer bilgileri paylaşıldı: 23-27 Kasım tarihlerinde Mısır’daki 2. Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, 29 Kasım-5 Aralık tarihlerinde Norveç’te düzenlenecek Avrupa Oryantasyon Toplantısı ve 2-4 Aralık tarihlerinde Avustralya’da gerçekleştirilecek Sualtı Savunma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı.

savunma sanayisi tedarikleri ve yerli üretim:

Toplantıda, yerli ve milli savunma sanayisinde kaydedilen gelişmeler vurgulandı. Son dönemde Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karayel Karinalı botun muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı, MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2,75 inç roket motoru, 81 mm havan mermisi ve 155 mm obüs mühimmatı teslim edildiği aktarıldı. Savunma sanayisi paydaşlarına ise Azak harp başlığı ve 35 mm parçacıklı mühimmat teslim edildi.

Aktürk, milli üretim vurgusunu sürdürerek bu yıl envantere kazandırılan platformlara dikkat çekti: 2026 yılı içinde 4 adet HÜRKUŞ uçağı envantere alındı ve Kızılelma ile insansız savaş uçağını envantere kazandıran ilk ülke olmanın gururunun paylaşıldığı belirtildi. Bakanlık, yerli sistemlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

dış politika, bölgesel gelişmeler ve insani durumlar

Toplantıda Gazze’deki insani durum, Libya açıklarındaki deniz güvenliği riskleri ve Somali ile iş birliği gibi bölgesel konulara ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. MSB, Gazze’de ağırlaşan kış şartlarının insani krizi derinleştirdiğini ve yardım malzemelerinin girişindeki kısıtların barınma ihtiyacını kritik seviyeye taşıdığını vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını teyit eden karar taslağını kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aktürk; İsrail’in saldırılarının ve bölgedeki istikrarsızlığın uluslararası toplumun daha somut adımlarını gerektirdiğini dile getirdi.

Libya’ya ilişkin olarak, Akdeniz’deki deniz güvenliğine yönelik tedbirlerin sürdürüleceği kaydedildi. Bakanlık, uluslararası hukuk çerçevesinde tarafsız devletlerin kara sularında hasmane faaliyetlere maruz bırakılmaması gerektiğini hatırlattı ve Türkiye’nin deniz yetki alanlarının, seyir emniyetinin ve kritik altyapılarının korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini bildirdi.

Somali ile yürütülen savunma iş birliğine de değinilen toplantıda, Türkiye’nin imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında Somali’nin deniz güvenliği, kıyı ve iç su yetki alanlarında terörizm, deniz haydutluğu ve yasa dışı faaliyetlerle mücadeleye destek sağladığı; Somali Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının eğitilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyon içinde sürdürüldüğü ifade edildi. Temeli atılan deniz kuvvetleri tesislerinin bu çabaya hizmet edeceği aktarıldı.

sosyal projeler ve toplumsal katkı:

Toplantıda ayrıca TSK’nın toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmaları arasında Mehmetçik Köyümde Projesinin hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Proje kapsamında ulaşılması güç bölgelerdeki köy okulları ziyaret edilerek öğrencilere eğitici, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenecek ve imkânlar dâhilinde eğitim ihtiyaçlarına destek sağlanacağı belirtildi. Amaç olarak, çocukların moral ve motivasyonunun artırılması ile Mehmetçik ile millet arasındaki gönül bağının güçlendirilmesi gösterildi.

Haftalık bilgilendirmede sözcü Aktürk, tüm bu başlıkların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kazalarla ilgili soruşturmaların sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını tekrar vurguladı. MSB, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli adımların atılacağını bildirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK