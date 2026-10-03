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Konya'da sessiz prova: Konyaspor Kayserispor'a 1-0 mağlup

Konyaspor, milli aradaki hazırlık maçında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Kayserispor'a 84. dakikada gelen golle 1-0 yenildi; çalışmalar 5 Ekim'de sürecek.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 19:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Konya'da sessiz prova: Konyaspor Kayserispor'a 1-0 mağlup

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Kayserispor ile hazırlık maçı oynadı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden yeşil-beyazlı ekip, ilk yarıda gol sesi çıkaramadı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçta denge ikinci yarıda bozuldu; Kayserispor 84. dakikada bulduğu golle öne geçti ve müsabaka bu skorla sona erdi.

kadro ve değişiklikler:

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut karşılaşmaya; Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Chidozie Awaziem, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Ömer Çobanoğlu, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Jean-Luc Dompe ve Mustafa Muhammed ilk 11'i ile başladı.

İkinci yarıda görev alan oyuncular: Egemen Aydın (Atilla Saltı dk. 86), Ahmet Oğuz, Da Mata, Alpha Fofana, Tuncay Elgün, Mücahit İbrahimoğlu, Ayberk Bayramoğlu, Yiğit Ötken, Ramazan Özkan, Emir Bars ve Arda Var.

hazırlık programı:

Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarına, 5 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’E VERİLEN MİLLİ ARADA KAYSERİSPOR İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞTI....

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’E VERİLEN MİLLİ ARADA KAYSERİSPOR İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞTI. YEŞİL-BEYAZLI EKİP, KONYA BÜYÜKŞEHİR STADYUMU’NDA OYNANAN KARŞILAŞMADAN 1-0 MAĞLUP AYRILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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