Konya'da sessiz prova: Konyaspor Kayserispor'a 1-0 mağlup

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Kayserispor ile hazırlık maçı oynadı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden yeşil-beyazlı ekip, ilk yarıda gol sesi çıkaramadı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçta denge ikinci yarıda bozuldu; Kayserispor 84. dakikada bulduğu golle öne geçti ve müsabaka bu skorla sona erdi.

kadro ve değişiklikler:

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut karşılaşmaya; Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Chidozie Awaziem, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Ömer Çobanoğlu, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Jean-Luc Dompe ve Mustafa Muhammed ilk 11'i ile başladı.

İkinci yarıda görev alan oyuncular: Egemen Aydın (Atilla Saltı dk. 86), Ahmet Oğuz, Da Mata, Alpha Fofana, Tuncay Elgün, Mücahit İbrahimoğlu, Ayberk Bayramoğlu, Yiğit Ötken, Ramazan Özkan, Emir Bars ve Arda Var.

hazırlık programı:

Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarına, 5 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’E VERİLEN MİLLİ ARADA KAYSERİSPOR İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞTI. YEŞİL-BEYAZLI EKİP, KONYA BÜYÜKŞEHİR STADYUMU’NDA OYNANAN KARŞILAŞMADAN 1-0 MAĞLUP AYRILDI.