Sultanlar Ligi'nde ilk hafta çekişmesi: Eczacıbaşı Peron zorlu seride güldü

eczacıbaşı peron zorlu beş sette nilüfer'i devirdi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin açılış haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Setler Eczacıbaşı perspektifinden 20-25, 19-25, 25-18, 25-19 ve 15-12 olarak sonuçlandı; maçın toplam süresi 140 dakika idi.

maç özeti:

Nilüfer Belediyespor, ilk iki sette etkili hücum ve blok çalışmalarıyla öne geçti ve 25-20, 25-19'luk skorlarla iki seti aldı. Eczacıbaşı Peron ise üçüncü sette dengeyi kurarak 25-18'le skoru değiştirdi; dördüncü seti de 25-19 kazanarak maçı beşinci sete taşıdı. Final setinde Eczacıbaşı son bölümde üstünlüğünü koruyup 15-12 ile galibiyete ulaştı ve geri dönüş yaptı.

istatistikler, süre ve hakemler:

Salon: TVF Bursa Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

Süre: 140 dakika (set süreleri: 29, 28, 29, 33, 21)

takımlar ve kadrolar:

Nilüfer Belediyespor: Buse, Gorecka, Ecenur, Yaasmeen, Cajic, Begüm, Merve (L), Öykü, Damla, Ramos, Zeynep Sıla

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Elif, Simge (L), Dilay, Yaprak, Rettke, Dudova, Ishikawa

Maç, ilk haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti; Eczacıbaşı Peron'un geri dönüşü ve beş sette alınan galibiyet takımın sezon başlangıcına olumlu sonuç olarak yansıdı.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA NİLÜFER BELEDİYESPOR DEPLASMANINDA 20-25, 19-25, 25-18, 25-19 VE 15-12’LİK SET SKORLARIYLA 3-2 GALİP AYRILDI.