Konya'da tır operasyonunda 13 bin 820 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

operasyonun yürütülmesi:

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Adıyaman'dan İzmir'e seyreden bir tır Akşehir ilçesinde durduruldu.

araçta bulunan eşyaya ilişkin tespitler:

Araçta yapılan aramada toplam 13 bin 820 kilogram kıyılmamış yaprak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzeme tütün poşetleri ve nakil düzenekleriyle birlikte kayda geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, operasyonun suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştiğini; soruşturmanın ve gerekli incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

AKŞEHİR İLÇESİNDE BİR TIRDA 13 BİN 820 KİLOGRAM YAPRAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ