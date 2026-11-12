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Konya'da tır operasyonunda 13 bin 820 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Akşehir'de Adıyaman-İzmir seferindeki tır durduruldu; 13 bin 820 kg kıyılmamış yaprak tütün ele geçirildi. 2 zanlı tutuklandı, 1 adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:40

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da tır operasyonunda 13 bin 820 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

operasyonun yürütülmesi:

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Adıyaman'dan İzmir'e seyreden bir tır Akşehir ilçesinde durduruldu.

araçta bulunan eşyaya ilişkin tespitler:

Araçta yapılan aramada toplam 13 bin 820 kilogram kıyılmamış yaprak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzeme tütün poşetleri ve nakil düzenekleriyle birlikte kayda geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, operasyonun suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştiğini; soruşturmanın ve gerekli incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

AKŞEHİR İLÇESİNDE BİR TIRDA 13 BİN 820 KİLOGRAM YAPRAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

AKŞEHİR İLÇESİNDE BİR TIRDA 13 BİN 820 KİLOGRAM YAPRAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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