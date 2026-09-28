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Kooperatif soruşturmasında jandarma 9 kişiyi gözaltına aldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü zimmet soruşturmasında jandarma, kooperatif yöneticileri ve firma yetkilileri dahil 9 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kooperatif soruşturmasında jandarma 9 kişiyi gözaltına aldı

soruşturmanın kapsamı:

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile kooperatifle ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında yürüttüğü zimmet iddialarını incelemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturmanın yürütülmesi kapsamında jandarma ekipleri, önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hem kooperatif yöneticileri hem de kooperatifle ilişkili olduğu belirtilen firma yetkilileri hedef alındı.

gözaltılar ve aramalar:

Operasyon sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Boltartek Tarım Ürünleri Ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, İhale/Harcama Yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ile Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı da bulunuyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, alınan delillerin incelemeye gönderildiği ve gözaltındaki zanlıların jandarmadaki sorgu işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BOLU BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ KOOPERATİFE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN...

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BOLU BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ KOOPERATİFE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN 'ZİMMET' SORUŞTURMASINDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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