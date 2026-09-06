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Köpeği fark edip manevra yapan araç şarampole yuvarlandı

Adıyaman Gölbaşı'nda yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı; 1 yolcu yaralandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Köpeği fark edip manevra yapan araç şarampole yuvarlandı

kaza anı ve müdahale:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 44 AJB 151 plakalı otomobil, Ozan köyü içinde aniden karayoluna çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirdi. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

Kazada yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı için olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hasta Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve değerlendirme:

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın nedenleri ve kazanın oluş şekliyle ilgili incelemeler yetkili birimler tarafından yürütülüyor.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYON ÇEVİREN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE UÇMASI...

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYON ÇEVİREN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE UÇMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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