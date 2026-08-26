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Köprüden düşen otomobilin sürücüsü vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı

Yüreğir'de Şehit Fatih Ongun Köprüsü'nden düşen 01 ASF 737 plakalı otomobilin sürücüsü Bahar N., vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:14

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Köprüden düşen otomobilin sürücüsü vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı

köprüden düşen otomobilin ardından

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil üst geçitteki demir bariyerlere çarpıp karayoluna düştü. Olay, Şehit Fatih Ongun Köprüsü üzerinde gerçekleşti; araç Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na düştü.

kaza anı ve ilk müdahale:

İddiaya göre, 01 ASF 737 plakalı otomobili kullanan Bahar N. direksiyon kontrolünü yitirince araç üst geçitteki bariyerlere çarparak yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi ve çevredekiler, yaralanan sürücüyü araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Bahar N.'yi hastaneye kaldırdı; sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma:

Polis olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma ve trafik incelemesi yetkililerce sürdürülüyor.

ADANA’DA SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KÖPRÜDEN KARAYOLUNA DÜŞTÜ. KAZADA...

ADANA’DA SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KÖPRÜDEN KARAYOLUNA DÜŞTÜ. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA ARAÇTAN ÇIKARILIRKEN HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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