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Körfez Basket ön elemede Kolossos Rodos'u 91-79 yendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Körfez Basket, Arena SamElyon'da Kolossos Rodos'u 91-79 mağlup etti; Alexis Reese ve Filip Barna etkili oynadı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Körfez Basket ön elemede Kolossos Rodos'u 91-79 yendi

Körfez Basket ön eleme galibiyeti:

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Körfez Basket, Arena SamElyon'da oynanan karşılaşmada Kolossos Rodos'u 91-79 mağlup etti.

maçın akışı:

İlk periyodu 26-21 ile önde kapatan Körfez, devreye 43-41 üstün girdi. Üçüncü periyot sonunda skor 70-66 ile Kolossos Rodos lehineyken, son çeyrekte Körfez alınan riskler ve hücum setleriyle oyunu çevirdi ve farkı açtı.

skor katkısı ve kadrolar:

Körfez Basket: Boo Buie III 11, Filip Barna 16, Jonathan Davis 15, Oscar Cluff 15, Matthew Antonio Mitchell Jr. 8, Alexis Reese 18, Paulius Danusevicius 5, Mert Akay 1, Altan Çamoğlu 2. Başantrenör: Serhan Kavut

Kolossos Rodos: Jordan Barnett 5, Payton Willis 10, Jackson Kreuser 13, Ezra Manjon 15, Devonte Upson 6, Georgios Kamperidis 15, Calvin Harris 6, Tyler Stevenson 2, Nikos Tsiakmas 7. Başantrenör: Aris Lykogiannis

Hakemler: Petar Pesic, Lorenzo Baldini, Edgard Ceccarelli. Salon: Arena SamElyon.

Maçta öne çıkan isimler Alexis Reese (18) ve Filip Barna (16) olurken, Kolossos cephesinde Ezra Manjon ile Georgios Kamperidis 15'er sayıyla takımını taşıdı. Son çeyrekteki savunma dönüşleri ve hücumdaki top paylaşımı Körfez'e tur kapısını araladı.

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇINDA KÖRFEZ BASKET, KOLOSSOS RODOS’U 91-79 MAĞLUP...

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇINDA KÖRFEZ BASKET, KOLOSSOS RODOS’U 91-79 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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