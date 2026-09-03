Körfez'de çevreyi kirleyenlere karşı kamera destekli sıkı denetim

Körfez Belediyesi atık bırakanları kameralı takiple tespit ediyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde çevre ve görüntü kirliliğiyle mücadeleyi sürdürüyor. Özellikle boş arsalar, yol kenarları ve belediyece belirlenen alanların dışına gelişigüzel atık bırakanların tespiti için güvenlik kameraları devreye alındı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbarların yanı sıra bu kameraların kayıtlarını düzenli olarak inceliyor.

Kamera kayıtlarıyla tespit süreci:

Kayıtların incelenmesi sonucu çevreyi kirlettiği belirlenen şahısların kimlikleri tespit ediliyor. Kurallara aykırı olarak bırakılan moloz, evsel atık, mobilya ve çeşitli katı atıklar kamera görüntüleri üzerinden saptanıyor ve olayların yaşandığı noktalar için ek önlemler planlanıyor. Son tespitlerden biri Fatih Mahallesi Çömlekçi Sokak’ta gerçekleşti; görüntüler esas alınarak sorumlular belirlendi.

Uygulanan yaptırımlar ve yetkililerin açıklamaları:

Tespit edilen kişiler hakkında, ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4-A maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı. Belediye yetkilileri, kent genelinde denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak çevrenin ortak yaşam alanı olduğuna dikkat çekti. Yetkililer ayrıca kamera sistemleri ve saha ekiplerinin koordinasyonunun artırılacağını belirtti.

Belediye, hem ihbar hattı üzerinden gelen bildirimleri hem de kamera görüntülerini değerlendirerek kirliliğin yoğun olduğu noktalarda daha sık aralıklarla denetim yapmayı sürdürecek. Vatandaşlara da atıkların uygun noktalara bırakılması konusunda sorumluluk çağrısı yapıldı.

KÖRFEZ’DE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLANLARA YÖNELİK DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI. GELİŞİGÜZEL ATIK BIRAKAN KİŞİLER, GÜVENLİK KAMERALARIYLA TESPİT EDİLEREK HAKLARINDA İDARİ İŞLEM UYGULANIYOR.