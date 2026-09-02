Deniz Gül Galatasaray formasıyla takımla ilk antrenmana çıktı

antrenmanın yapısı:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı randevu öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başladı ve taktik ağırlıklı bir programla devam etti.

Çalışma iki grup halinde pas organizasyonları üzerine kurgulandı. Antrenman, saha düzeni ve pozisyon çalışmaları içeren taktik bölümle sona erdi; ekip, maç temposuna yönelik uygulamalara önem verdi.

deniz gül'ün takıma katılımı:

Son transfer Deniz Gül, sarı-kırmızılılarla ilk kez resmi antrenman performansını gösterdi. Yeni oyuncu, idmana tam kadro halinde katılarak teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla ilk temaslarını gerçekleştirdi.

Hazırlıklar, yarın saat 18.00'de yapılacak son antrenmanla tamamlanacak ve takım, Başakşehir maçının oynanacağı karşılaşma için kampa girecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.