Sporla büyüyen şehir: Trabzon'un her köşesinde gençlere açık alanlar

Trabzon'un spor vizyonu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gençlik ve Spor Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'nda şehrin spor alanındaki potansiyelini ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda Vali Tahir Şahin, AK Parti Trabzon milletvekilleri ve sporcuların yer aldığı ifade edildi. Başkan Genç, kentin sadece futbolla anılmaması gerektiğini vurgulayarak sporun toplum sağlığı ve gençlerin gelişimindeki rolüne dikkat çekti.

Kentin geçmişi ve uluslararası deneyimi:

Genç, Trabzon'un köklü bir spor kültürüne sahip olduğunu hatırlatarak, şehrin tarihsel olarak önemli adımlar attığını belirtti. Süleyman Rıza Kuğu'nun 1923'te Paris Olimpiyatları'na katılımını örnek gösteren Genç, 1900'lü yılların başından itibaren kentte çeşitli branşların geliştiğini aktardı. Uluslararası organizasyon tecrübesi de toplantıda öne çıkan bir diğer unsurdu: 2007 Avrupa Yaz Oyunları, 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları, 2016 Liselerarası Olimpiyatlar ve 2024 Dünya Paten Futbolu gibi etkinlikler şehirde uluslararası düzeyde altyapı ve deneyim oluşturduğunu gösteriyor.

Altyapı, programlar ve saha çeşitliliği:

Genç, yerel yönetimler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin altını çizdi. Büyükşehir Belediyesi olarak yürütülen yaz spor okulları, doğa kampları ve Arsin Santa Dağ Bisikleti Maratonu gibi organizasyonların, gençlerin spora erişimini kolaylaştırdığı vurgulandı. Voleybol ve basketbolu güçlendirme çabalarının yanı sıra plaj voleybolu turnuvalarının sürekliliği gibi uygulamalar da gündemde.

Şehir genelinde düzenlenen etkinlikler arasında Ultra Sümela Koşusu, Uluslararası Muay Thai ve profesyonel boks müsabakaları ile Gran Fondo Trabzon Bisiklet Yarışı gibi farklı branşlarda organizasyonlar yer alıyor. Ayrıca Başkan Genç, 46 yıldır yapılan maratonu 50. yılında tam maratona dönüştürme hedefini paylaştı.

Destek, kapsayıcılık ve yeni yatırımlar:

Büyükşehir Belediyesi'nin amatör, profesyonel ve bireysel branşlarda sporculara destek verdiği belirtilirken, dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımında sporun rolüne önem verildiği söylendi. Buna örnek olarak Süper Lig'de mücadele eden Ampute Futbol Takımının geçen yıl Türkiye Kupasını kazanması gösterildi. Genç ayrıca hentbol ve diğer branşlara verilen desteğin sürdüğünü, yardımların ayni ve nakdi olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ASKF aracılığıyla sağlandığını ifade etti.

İlçe yatırımlarına da değinen Genç, Araklı'da Dünya Şampiyonu Selçuk Çebi'nin destekleriyle yeni bir güreş kompleksinin inşa edildiğini söyledi. Başkanın vurguladığı gibi, "Trabzon’un her tarafında spor var. Spor yapmak isteyen, şehrin her tarafında bir alan bulabiliyor." Bu yaklaşım, kentin spor kültürünü daha yukarılara taşımak için yerel yönetimlerin ve kurumların ortak gayretini öne çıkarıyor.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, "TRABZON’UN HER TARAFINDA SPOR VAR. SPOR YAPMAK İSTEYEN, ŞEHRİN HER TARAFINDA BİR ALAN BULABİLİYOR. BU GÜÇLÜ YÖNÜMÜZÜ DAHA YUKARILARA TAŞIMAK İÇİN OLANCA GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.