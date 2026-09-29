Körfez'de seyir halindeki hafif ticari araç aniden alev alıp hurdaya döndü

olayın seyri:
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Körfezkent Şehit Abdulsamet Özen Caddesi üzerinde seyir halindeki bir hafif ticari araç aniden alev aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; sürücü alevi fark eder etmez aracı durdurup çevreden yardım istedi.
müdahale ve inceleme:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucunda araç tamamen yanarak hurdaya döndü. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE ALEVLERE TESLİM OLAN HAFİF TİCARİ ARAÇ TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
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