Korgan'da art arda ölümler: akrabasını tabancayla vuran kadın tutuklandı

Olayın gelişimi:

Ordu'nun Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 2 gün önce oğlu Orhan Artça (40)'nın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından akrabasının evine giden Nezaket Artça (62), burada iddiaya göre Emine A. (72)'nın başına kürekle vurdu. Kürek darbesiyle yaralanan Emine A.'nın müdahalesinin ardından, aynı evde bulunan Hacer E. (52) annesini yaralayan Nezaket Artça'yı, iddiaya göre ruhsatlı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Nezaket Artça'nın durumu üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayın ardından Hacer E. polis tarafından gözaltına alındı; Emine A.'nın sağlık durumu ve aldığı yaraların boyutu ile ilgili resmi açıklama haber kaynağında yer almadı.

Adli süreç ve soruşturma:

Gözaltına alınan Hacer E., emniyetteki işlemlerinin ardından Korgan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, Ünye Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Ayrıca, aynı mahallede 6 Ekim'de yaşanan ayrı bir hadisede, arazideki yol meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren Orhan Artça (40)'nın ölümüne ilişkin soruşturmada İbrahim E. (26) tutuklanmıştı. Bu gelişmeler ışığında Korgan'daki olayların bağlantıları ve detayları savcılık tarafından incelenmeye devam ediyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olayların sebepleri, kullanılan silahın niteliği ve yaralananların sağlık durumu hakkında resmi kurumların açıklamaları bekleniyor.

ORDU’NUN KORGAN İLÇESİNDE 2 GÜN ÖNCE OĞLU BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN KADINI TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜREN HACER E. (52), TUTUKLANDI.