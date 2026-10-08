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Kayseri İncesu sapağında iki otomobil çarpıştı: üç kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin İncesu ilçesi Süksün Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 23:26

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 23:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri İncesu sapağında iki otomobil çarpıştı: üç kişi hayatını kaybetti

Kayseri İncesu sapağında iki otomobil çarpıştı: üç kişi hayatını kaybetti

Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Kayseri-Ankara yolu Süksün Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 06 HH 847 plakalı otomobil ile N.K. (67) idaresindeki 06 NH 993 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk tespitlerde kazada sürücü Necati Karakoç ile aynı otomobilde bulunan Kezziban Karakoç (67) ve Nazlı Avcı (63)'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar ve işlemler:

Kazada yaralanan sürücü H.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından hastanenin morguna götürüldü.

Soruşturma ve takip:

Kazayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Olayın kesin nedenine ilişkin yapılacak çalışmalarda, tarafların ifadeleri ve kaza yerindeki teknik incelemeler esas alınacak. Yetkililer, yol güvenliğine ilişkin değerlendirmelerin ardından gerekli hukuki işlemleri sürdüreceklerini bildirdi.

KAYSERİ’NİN İNCESU İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1...

KAYSERİ’NİN İNCESU İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ DE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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