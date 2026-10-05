Korkuteli'ne gençlere, üretime ve teknolojiye hizmet eden kültür merkezi sözü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adayı Hatice Öz, ekip üyeleriyle Korkuteli'nde iş dünyası ve üreticilerle bir araya geldi. Kahvaltılı buluşmada Öz, ilçenin uzun süredir gündeminde olan kültür merkezinin hayata geçirilmesi için sorumluluk alacaklarını ve projenin öncelikleri hakkında bilgi verdi.

Kültür merkezi vizyonu:

Hatice Öz, kültür merkezinin klasik sosyal tesis anlayışının ötesine taşınacağını belirterek merkezin bünyesinde bilim ve Ar-Ge birimleri oluşturulacağını söyledi. Amaç, merkezin gençlere, öğrencilere, girişimcilere ve iş dünyasına açık bir üretim ve teknoloji merkezine dönüşmesi. Öz, projenin seçilmeleri halinde fiziksel altyapı, eğitim programları ve iş birlikleriyle destekleneceğini ifade etti.

Merkezde yapılacak uygulamalar arasında atölye çalışmaları, prototipleme alanları ve sektörel danışmanlık hizmetleri öne çıkacak. Böylece kültür-sanat faaliyetleri ile teknoloji ve üretim süreçleri aynı çatı altında toplanacak ve ilçede kalıcı bir ekosistem hedeflenecek.

Tarım, eğitim ve dijital dönüşüm:

Öz, Korkuteli ekonomisinin bir diğer omurgası olan tarıma ilişkin projelerini de paylaştı. Antalya Akıllı Tarım Dönüşüm Programı ile üretimde maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Program kapsamında akıllı sulama ve su tasarrufu teknolojileri, GES ve enerji verimliliği uygulamaları ile yeni üretim teknikleri ön plana çıkarılacak.

ATSO öncülüğünde tarımsal üretimin mevcut durumunu ortaya koyacak bir dönüşüm envanteri hazırlanması planlanıyor. Bu envanterle üreticilerin akıllı sulama, yenilenebilir enerji ve modern üretim teknolojilerine geçiş süreci desteklenecek ve uygulanabilir yol haritaları oluşturulacak.

Öz ayrıca ATSO Tarım Akademisi kurulacağını açıkladı. Akademide sektör temsilcileri, meslek liseleri ve üniversitelerle iş birliği içinde, uygulamaya dayalı eğitimlerle nitelikli eleman yetiştirilmesi amaçlanıyor. Gençlerin doğrudan sektörel ihtiyaçlara göre yetiştirilmesi planlanıyor.

İhracat, danışmanlık ve hayvancılık:

İhracat kapasitesini artırmak için Hatice Öz, üreticilerin pazar analizine ve dış ticaret süreçlerine kolay erişimini sağlayacak Yapay Zekâ İhracat Asistanı projesini tanıttı. Bu dijital sistemin hedef pazar analizi, gümrük ve mevzuat bilgileri, potansiyel müşteri önerileri ile belge hazırlama ve destekler konusunda 7/24 rehberlik sunacağı belirtildi.

Korkuteli için bir diğer önemli proje ise Antalya Yaş Meyve Sebze İhracat ve İç Pazar Danışmanlık Merkezi. Merkez aracılığıyla üretici ve ihracatçılara hedef pazar, uluslararası kalite standartları, lojistik, belgelendirme ve mevzuat konularında danışmanlık hizmeti verilecek. Proje ile ürün kayıplarının azaltılması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve Antalya tarımının rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Hayvancılığa ilişkin talepler de programın odağında. Öz, artan yem, enerji ve girdi maliyetleri karşısında üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak ATSO bünyesinde hayvancılık sektörünün sorunlarının daha güçlü takip edileceğini söyledi. Üreticilerin finansman ve destek mekanizmalarına erişiminin kolaylaştırılması, hayvansal ürünlerde markalaşma ve katma değerli üretimin teşvik edilmesi planlanıyor.

Program sonunda Hatice Öz ve ekibi ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri yaparak yerel talepleri dinledi. Öz, ATSO imkanlarının Antalya merkezinin yanı sıra ilçelerdeki üyeler için de daha etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti ve Korkuteli'nin kültürden bilime, tarımdan teknolojiye uzanan yeni bir kalkınma modeliyle destekleneceğini söyledi.

ATSO ÜYELERİYLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELEN ÖZ, İLÇENİN EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞİMİNE YÖNELİK PROJELERİNİ AÇIKLADI