Dolar 49,1530 +0,09%
Euro 55,0814 -0,33%
Bist 12.435,78 +1,35%
Altın Gram 6.577,70 +0,00%
EUR/USD 1,1203 -0,48%
Brent Petrol 101,71 -0,53%
--°

Sera organize tarım bölgesiyle Batman'ı üretimde söz sahibi yapma hedefi

Batman Sera Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı çalışmaları başladı; proje yılda 30 bin ton sebze, bin 500 kişiye istihdam ve ihracat hedefliyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sera organize tarım bölgesiyle Batman'ı üretimde söz sahibi yapma hedefi

Batman için yeni bir üretim ve ihracat adımı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun katıldığı törende, Batman Sera Organize Tarım Bölgesinin 1. etap altyapı yatırımlarının başlangıcı yapıldı. Yaklaşık 1.135 dönüm alanda hayata geçirilecek projenin ilk boru döşeme işlemi tören kapsamında gerçekleştirildi ve bölgenin tarımsal üretim kapasitesi ile ihracat potansiyelinin artacağı vurgulandı.

Projenin hedefleri ve üretim planı:

Yetkililer, bölgede modern seracılık ve topraksız tarım tekniklerinin kullanılacağını, yılın 12 ayı üretim yapılacağını ve yıllık yaklaşık 30 bin ton sebze üretimi hedeflendiğini belirtti. Projenin yaklaşık 1 milyar lira katma değer oluşturması ve bin 500 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. Üretimden paketlemeye, soğuk hava depolarından lojistiğe kadar tüm süreçlerin aynı üretim ekosistemi içinde yürütülmesi planlanıyor.

Sanayi ve ihracat bağlantıları:

Ferhat Nasıroğlu, Batman’ın böğürtlen ve seracılıkta elde ettiği tecrübeyi örnek göstererek, projenin sadece sebze üretimiyle sınırlı kalmayacağını; seraların iskeleti, camları, sulama sistemleri ve teknolojik altyapısının kentteki sanayi kuruluşları tarafından üretilebileceğini söyledi. Nasıroğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kent ziyareti sırasında verilen desteğe işaret ederek, ’Biz burada sadece seranın meyvesini, sebzesini getirmeyeceğiz. Bunu alacağız, paketleyeceğiz, Avrupa’ya göndereceğiz, Amerika’ya göndereceğiz’ dedi.

Nasıroğlu, Batman’ın verimli toprakları ve güneşinin tarımsal üretim açısından avantaj sunduğunu belirterek, kentte üretilen ürünlerin sadece Türkiye pazarına değil dünya pazarlarına da ulaştırılması gerektiğini vurguladı. ’Biz Batman’da bu çalışma azmimizle, bu birlik beraberliğimizle bugün konuştuğumuz şeyden 10 sene sonra çok daha farklı şeyler konuşacağız’ sözleriyle projenin yerel ekonomi ve üretim kültürüne uzun vadeli katkısına dikkat çekti.

AK PARTİ BATMAN MİLLETVEKİLİ FERHAT NASIROĞLU, BATMAN SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİNİN 1. ETAP...

AK PARTİ BATMAN MİLLETVEKİLİ FERHAT NASIROĞLU, BATMAN SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİNİN 1. ETAP ALTYAPI YATIRIMLARININ BAŞLANGIÇ TÖRENİNDE KONUŞTU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akçay-Midilli deniz hattı bölge turizmine hareket kattı
images

Turkcell genel müdürü Ali Taha Koç'un GSMA'daki ikinci dönem liderliği
images

Belçika listesinde Abdurrahman Tanrıkulu iki ülke ticaretine katkı sağladı
images

Beykoz korusuna yerleşen 162 rezidans: Azure Anadolu Hisarı tanıtıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Somali'de uzay limanı inşasına başlandığını ve ay aracının test sürecine girdiğini açıkladı

Çatıdan düşen 28 yaşındaki işçi son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Ilie Datcu anılıyor

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip