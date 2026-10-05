Sera organize tarım bölgesiyle Batman'ı üretimde söz sahibi yapma hedefi

Batman için yeni bir üretim ve ihracat adımı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun katıldığı törende, Batman Sera Organize Tarım Bölgesinin 1. etap altyapı yatırımlarının başlangıcı yapıldı. Yaklaşık 1.135 dönüm alanda hayata geçirilecek projenin ilk boru döşeme işlemi tören kapsamında gerçekleştirildi ve bölgenin tarımsal üretim kapasitesi ile ihracat potansiyelinin artacağı vurgulandı.

Projenin hedefleri ve üretim planı:

Yetkililer, bölgede modern seracılık ve topraksız tarım tekniklerinin kullanılacağını, yılın 12 ayı üretim yapılacağını ve yıllık yaklaşık 30 bin ton sebze üretimi hedeflendiğini belirtti. Projenin yaklaşık 1 milyar lira katma değer oluşturması ve bin 500 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. Üretimden paketlemeye, soğuk hava depolarından lojistiğe kadar tüm süreçlerin aynı üretim ekosistemi içinde yürütülmesi planlanıyor.

Sanayi ve ihracat bağlantıları:

Ferhat Nasıroğlu, Batman’ın böğürtlen ve seracılıkta elde ettiği tecrübeyi örnek göstererek, projenin sadece sebze üretimiyle sınırlı kalmayacağını; seraların iskeleti, camları, sulama sistemleri ve teknolojik altyapısının kentteki sanayi kuruluşları tarafından üretilebileceğini söyledi. Nasıroğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kent ziyareti sırasında verilen desteğe işaret ederek, ’Biz burada sadece seranın meyvesini, sebzesini getirmeyeceğiz. Bunu alacağız, paketleyeceğiz, Avrupa’ya göndereceğiz, Amerika’ya göndereceğiz’ dedi.

Nasıroğlu, Batman’ın verimli toprakları ve güneşinin tarımsal üretim açısından avantaj sunduğunu belirterek, kentte üretilen ürünlerin sadece Türkiye pazarına değil dünya pazarlarına da ulaştırılması gerektiğini vurguladı. ’Biz Batman’da bu çalışma azmimizle, bu birlik beraberliğimizle bugün konuştuğumuz şeyden 10 sene sonra çok daha farklı şeyler konuşacağız’ sözleriyle projenin yerel ekonomi ve üretim kültürüne uzun vadeli katkısına dikkat çekti.

AK PARTİ BATMAN MİLLETVEKİLİ FERHAT NASIROĞLU, BATMAN SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİNİN 1. ETAP ALTYAPI YATIRIMLARININ BAŞLANGIÇ TÖRENİNDE KONUŞTU