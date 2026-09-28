Korkuteli’nin çevreci kurutma tesisi üreticiye yeni gelir kapısı açtı

Korkuteli'de entegre kurutma tesisi üretime geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş. tarafından Bozova Mahallesi'ne kazandırılan Yaş Meyve-Sebze Kurutma Entegre Tesisi hizmete başladı. 15 bin 500 metrekarelik alana kurulan tesis, yüksek kapasitesi ve yeni nesil teknolojisiyle Antalya tarımına katkı sunmayı hedefliyor.

kapasite ve teknoloji:

Tesisin kurutma bölümleri, tamamen çevreci bir yaklaşımla çalışacak şekilde tasarlandı. Günlük 7.5 ton kurutma ve saatlik bin paketleme kapasitesine sahip olan tesiste kurutma işlemi, güneş enerjisi ve perlit kullanılarak uygulanan AIR DRY (hava kurutma) teknolojisi ile gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem enerji tüketimi düşürülüyor hem de ürün hijyeni ve kalite kontrolü üst düzeyde tutuluyor.

işleyebilen ürün çeşitliliği ve hedefler:

Tesis, domates, armut, erik, portakal, elma ve mantar başta olmak üzere pek çok sebze ve meyveyi hijyenik koşullarda kurutabiliyor. Paketleme ünitelerinin devreye girmesiyle üreticilere özel, el değmeden paketleme hizmeti de sunulacak. Üretilen kurutulmuş ürünlerin yurt dışı pazarlarına açılması planlanıyor; böylece hem israf azaltılacak hem de üreticinin geliri korunacak.

EKDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Manavoğlu, tesis hakkında şunları söyledi: "Antalyamızın yerel üretimine can suyu olacak, hem çiftçimizin yüzünü güldürecek hem de bölgede istihdama katkı sunacak çok önemli bir yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz üretim kapasitemizi en üst noktaya çıkarmak. Çeşitli fuarlarda stantlar kurarak ziyaretimize gelen misafirlerimize tesisimizde kurutulmuş ürünleri tanıtmıştık. Bu süreçlerin ardından tesisimiz ile çalışmak isteyen üreticilerimiz ve çeşitli firmalarımız ile görüşmeler yapmaya başladık."

Manavoğlu, kapasitenin kademeli olarak artırılacağını ve tesisin yalnızca Korkuteli ile sınırlı kalmayacağını vurguladı: "Üretim kapasitemizi arttırdıkça tesisimizde işlenecek ürünler sadece bu bölge ile sınırlı kalmayacak. Antalya genelinde üretilen tüm sebze ve meyve ürünlerini bünyesinde işleyecektir. Kurutulmuş patlıcan, biber, bamya ve domates gibi sebzeleri de işleyeceğiz. Amacımız hem israfı önlemek hem de ürünlerin değerlerini korumak. Tesis kullanıldıkça ürüne ne kadar değer katacağı daha iyi anlaşılacaktır. Hedeflerimiz büyük. Yerel üreticimiz kazanacak, fabrikada çalışacak çalışanlar kazanacak, yerel üretimin gücüyle Antalya kazanacak."

üreticiler ve ihracat potansiyeli:

Bölge üreticileri ve firmalar, ürünlerini düşük fiyatla satmak yerine kurutarak değerini artırmak için tesise başvuruyor. Çevre ilçelerden getirilen elma, armut, çilek, muz, portakal ve mandalina gibi ürünler kurutularak üreticilere toplu teslim ediliyor. Paketleme hatlarının tam kapasiteyle çalışmasıyla firmaların taleplerine göre özel paketleme yapılabilecek ve ürünler doğrudan yurt dışına gönderilebilecek.

Sebze ihracatçısı firma sahibi Mehmet Kalaycı ise tesisi değerlendirerek şu görüşleri aktardı: "Böylesine donanımlı bir tesisi Korkuteli’nde memleketimde görmekten dolayı son derece gurur duydum. Sebze ihracatı yapıyoruz. Bu tesis çok mükemmel bir tesis olmuş. Hem bölgedeki mahallelere hem de tarım üreticilerine önemli bir katkı ve değer sunacaktır. Gözümüz kapalı güveneceğimiz bir tesis. Yurt dışından gelen taleplere göre kurutulmuş sebze üretimi için tesisi kullanmak istiyoruz. Özellikle kurutulmuş bamya üzerine çalışmak istiyorum. Hem iç piyasada hem de dış piyasada ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz. Çok nezih bir fabrika. Büyükşehir Belediyemize ne kadar teşekkür edilse az."

Sonuç olarak, Korkuteli Yaş Meyve-Sebze Kurutma Entegre Tesisi, çevreci teknoloji, yüksek kapasite ve geniş ürün yelpazesi ile bölge üreticilerine yeni gelir imkânı sunarken, Antalya tarım ekonomisine de doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KORKUTELİ İLÇESİNDE 15 BİN 500 METREKARELİK ALANA KURULU YAŞ MEYVE-SEBZE KURUTMA ENTEGRE TESİSİ, HİZMET VERMEYE BAŞLADI.