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Korsan taksi denetiminde havadan kayıtlanan 948 bin 761 TL'lik ceza

İstanbul'da korsan taksi denetiminde 50 araç kontrol edildi; 22 sürücü ve yolcuya toplam 948 bin 761 TL idari para cezası uygulandı, denetim havadan kaydedildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Korsan taksi denetiminde havadan kayıtlanan 948 bin 761 TL'lik ceza

şehir genelinde geniş çaplı uygulama:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz yolcu taşımacılığına ve korsan taksi kullanımına yönelik kapsamlı bir trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimin amacı, başta trafik güvenliği olmak üzere yolcu taşımacılığında yasal düzenlemelere uyumun sağlanması olarak açıklandı. Uygulama esnasında araçlar durdurularak sürücüler ve yolcular üzerinde kontrol yapıldı.

denetimde yapılan kontroller ve tutanaklar:

Denetimler sırasında emniyet kemeri kullanımı, araçların sigorta ve muayene kayıtları ile araçta bulunan kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı. Toplam 50 araç kontrol edilirken, usulsüz yolcu taşımacılığı tespit edilen durumlar ve diğer eksiklikler tutanak altına alındı. Ekiplerce yapılan işlem ve uyarılar sonucunda 22 sürücü ve yolcu hakkında idari yaptırım uygulandı ve toplam 948 bin 761 TL para cezası kesildi.

Denetim sırasında bazı ceza uygulamaları ve ekiplerle yaşanan diyaloglar ekip kameralarına yansırken, operasyonun tamamı havadan da görüntülendi. Bu kayıtlar hem denetimin kapsamını belgelemek hem de benzer davranışların caydırıcılığını artırmak için kullanıldı.

Uygulamanın yetkililer tarafından belirtilen hedefi, trafik güvenliğini korumak ve yasal yolcu taşımacılığı standartlarının hayata geçirilmesini sağlamaktır. Denetimlerin belli aralıklarla devam edeceği, kurallara uymanın hem sürücüler hem de yolcular için daha güvenli bir ulaşım ortamı sağlayacağı vurgulandı.

İSTANBUL&#039;DA USULSÜZ YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN SÜRÜCÜLER VE KORSAN TAKSİLERİ KULLANAN YOLCULARA...

İSTANBUL'DA USULSÜZ YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN SÜRÜCÜLER VE KORSAN TAKSİLERİ KULLANAN YOLCULARA YÖNELİK TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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