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Mudurnu'da kamyonların çarpışması sonucu sürücü yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde D-160 kara yolunda iki kamyonun çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudurnu'da kamyonların çarpışması sonucu sürücü yaralandı

kaza ayrıntıları:

Bolu'nun Mudurnu ilçesi D-160 kara yolu Hacımusalar köyü mevkisinde iki kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç. idaresindeki 14 DJ 484 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelen B.A. yönetimindeki 06 CNF 618 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerden Ş.Ç. yaralandı.

müdahale ve sevk edilen ekipler:

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Ş.Ç., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

olay sonrası bilgiler:

Olayla ilgili olarak jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonucu yaralıya gereken tıbbi müdahale sağlandı; yetkililerden yapılan ilk açıklamada kazayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

BOLU&#039;NUN MUDURNU İLÇESİNDE İKİ KAMYONUN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1...

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE İKİ KAMYONUN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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