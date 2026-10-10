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Koruma altındaki Arabızengi Kalesi'nde suçüstü: Çaldıran'da kaçak kazıya iki gözaltı

Van'ın Çaldıran Arabızengi Kalesi 1. derece sitte kaçak kazı yapan H.Y. (52) ve T.A. (42), jandarma suçüstü yakaladı; ekipman ele geçirildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 21:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Koruma altındaki Arabızengi Kalesi'nde suçüstü: Çaldıran'da kaçak kazıya iki gözaltı

Olay ve müdahale:

Van'ın Çaldıran ilçesinde, Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1. derece sit alanı olan Soğuksu Mahallesi Arabızengi Kalesi mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli suçüstü yakalandı.

Operasyonda kazı yaptığı tespit edilen şüphelilerin H.Y. (52) ve T.A. (42) olduğu belirlendi ve her iki kişi gözaltına alındı.

ele geçirilen malzemeler:

Jandarma ekipleri, şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen şu malzemeleri ele geçirdi: 1 adet monitörlü kanal görüntüleme cihazı, 1 adet yılan kamera, 1 adet kanal açma makinesi, 8 adet kanal açma borusu, 2 adet boru anahtarı, 5 adet matkap delme ucu, 1 adet elektrikli matkap, 1 adet şarjlı matkap, 2 adet yedek matkap bataryası ve 2 adet batarya şarj cihazı.

soruşturma ve adli işlem:

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili işlemler Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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