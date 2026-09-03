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Koruyucu sağlık ağı büyüyor: 8 bin 401 merkez ve 31 bin aile hekimiyle hizmet

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde 8 bin 401 aile sağlığı merkezi ve 31 bin aile hekimiyle koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirdiklerini açıkladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Koruyucu sağlık ağı büyüyor: 8 bin 401 merkez ve 31 bin aile hekimiyle hizmet

sağlığın omurgası: aile hekimliği ve merkezleri

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde koruyucu sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmaya odaklandıklarını belirtti. Bakan Memişoğlu, 81 ilde yürütülen çalışmaların merkezinde Aile Sağlığı Merkezleri ve sahadaki sağlık çalışanlarının bulunduğunu vurguladı.

hafta boyunca sahada:

Bakanın duyurusuna göre, 8 bin 401 Aile Sağlığı Merkezi ve 31 bin aile hekiminin bulunduğu ağ, vatandaşlara en yakın noktada hizmet veriyor. Memişoğlu, "81 il, 86 milyon insan, tek bir hedef: Daha sağlıklı bir Türkiye" ifadesini kullanarak, Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde illerde 7 gün boyunca, 7 farklı tema ile sahada olacaklarını aktardı.

koruyucu sağlık verileri ve taramalar:

Açıklamada yer alan verilere göre, koruyucu ve erken teşhis çalışmalarında önemli sayılara ulaşıldı. Bakanlık, son 2 yılda 26 milyon başvuruya ulaşarak vatandaşların sağlıklı yaşam yolculuğuna destek verdiğini ifade etti. Kronik hastalık taramalarında 158 milyon tarama yapıldığını ve bu süreçte 14,1 milyon vatandaşa hastalıkların erken aşamada tespit edildiğini bildirdi. Kanser taramalarında ise 16,1 milyon ücretsiz tarama gerçekleştirildi ve 36.000 vatandaşta hastalık erken dönemde tespit edilerek tedavi ve takip süreçleri başlatıldı.

Sigara bağımlılığına karşı da hizmet ağını genişlettiklerini belirten Memişoğlu, Sigara Bırakma Polikliniklerinin sayısının yüzde 260 artışla bin 678e çıkarıldığını aktardı. Bu adım, toplum sağlığını korumaya yönelik önleyici politika ve hizmetlerin bir parçası olarak sunuldu.

anneler ve destek hizmetleri:

Anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmalar da detaylandırıldı. Bakanlık bünyesinde 357 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde beslenme ve fiziksel aktivite başta olmak üzere 17 ayrı alanda destek verildiği, 62 bin ebe, 1.774 Gebe Okulu ile 260 bin aktif kullanıcısı bulunan Annelik Yolculuğu mobil uygulamasının annelere rehberlik ettiği bildirildi.

Memişoğlu, açıklamasını "Koruyan, erken fark eden ve sağlıklı yaşamı destekleyen bir sağlık sistemi için çalışmaya; Türkiye’nin her köşesinde vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" sözleriyle sonlandırdı ve sağlık çalışanlarına şükranlarını iletti. Vatandaşlara da Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerini ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: &quot;8 bin 401 Aile Sağlığı Merkezimizde, 31 bin aile hekimimizle...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "8 bin 401 Aile Sağlığı Merkezimizde, 31 bin aile hekimimizle vatandaşlarımıza en yakın noktada hizmet veriyoruz"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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