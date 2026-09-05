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Köşk’te ibadetin yeni adresi Bilal-i Habeşi Camii kapılarını açtı

Aydın'ın Köşk ilçesinde Bilal-i Habeşi Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı; kaymakam, müftü ve vatandaşlar dualarla hayır diledi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Emre Koç

Köşk’te ibadetin yeni adresi Bilal-i Habeşi Camii kapılarını açtı

açılış töreni:

Aydın’ın Köşk ilçesinde yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışa Köşk Kaymakamı Hasan Taş, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış da yer aldı; dualar edilerek caminin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

müftülükten mesaj:

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni caminin ilçe ve mahalle halkına hayırlı olması temennisinde bulunularak, "Yeni camimizin, Köşk’ümüze, mahallemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını, içerisinde eda edilecek namazların, okunacak Kur’anların ve yapılacak duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, caminin ilçeye kazandırılmasında emeği, katkısı ve desteği bulunan herkese teşekkür edilirken, "Rabbimiz Bilal-i Habeşi Camii’ni kıyamete kadar ezanların yükseldiği, gönüllerin buluştuğu ve nice hayırlara vesile olan bir mabed eylesin" denildi.

AYDIN&#039;IN KÖŞK İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ, DÜZENLENEN PROGRAMLA İBADETE...

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ, DÜZENLENEN PROGRAMLA İBADETE AÇILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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