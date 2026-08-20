Köşk'te park ve yeşil alan bakımları hız kesmiyor

Köşk Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçe genelindeki park, bahçe ve diğer yeşil alanlarda bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan programlı müdahalelerle ortak kullanım alanlarının düzenli görünmesi hedefleniyor.

çalışmaların kapsamı:

Ekipler, belirlenen program doğrultusunda ot biçme, kuruyan bitki ve yaprakların temizlenmesi ile genel temizlik işlerini yürütüyor. Çalışmalar sahada hem estetik hem de güvenlik açısından düzen sağlamayı amaçlıyor.

Yeşil alanlarda yapılan müdahalelerde, otların kontrol altına alınması ve yürüyüş yollarının, oyun alanlarının temiz tutulması öncelik olarak belirleniyor. Böylece parkların kullanım konforu artırılıyor.

vatandaşlara sunulan düzenlemeler:

Park ve bahçelerde gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri, vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha temiz, düzenli ve bakımlı bulmalarına katkı sağlıyor. Ekiplerin çalışmaları ilçe genelinde gözle görülür iyileşmeler yaratıyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların programlı şekilde devam edeceğini ve mevsim şartlarına bağlı olarak ihtiyaç duyulan noktalarda ek düzenlemelerin yapılacağını bildiriyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda önceliklendirme sağlanıyor.

Temizlik ve bakım faaliyetlerinin düzenli yürütülmesiyle yeşil alanların sürdürülebilir kullanımı destekleniyor ve ilçe yaşam kalitesinin korunması hedefleniyor.

KÖŞK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDEKİ PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA OT BİÇME, TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.