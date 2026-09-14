Köşk’te yol denetiminde yakalandı: araçtan 630 bin makaron ve 87,5 kg kıyılmış tütün çıktı

Denetim ve arama süreci:

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sigara imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, jandarma ekipleri Aydın-Denizli karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Olay yerinde adli makamlardan alınan arama kararı uygulandı.

Araçta ele geçirilenler:

Aramada, araç içinde 630 bin adet faturasız boş makaron ile 87,5 kilogram faturasız kıyılmış tütün bulundu. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak tutanakla kayıt edildi.

Şüpheli ve yürütülen işlemler:

Aracı kullanan B.B. (26) yakalandı. Şüpheli hakkında hem adli hem de idari işlemler başlatıldı; soruşturma ve tahkikatın sürdüğü bildirildi.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA 630 BİN ADET FATURASIZ BOŞ MAKARON İLE 87,5 KİLOGRAM FATURASIZ KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.