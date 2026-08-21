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Kosova'da toplu mezar yakınlarında savaş dönemine ait silah ve mühimmat bulundu

Kosova'nın Zubin Potok bölgesindeki üç toplu mezarın yakınında 12 noktada silah ve mühimmat bulundu; incelemeler kaynağı ve bağlantıları araştıracak.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:27

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kosova'da toplu mezar yakınlarında savaş dönemine ait silah ve mühimmat bulundu

Kazı çalışmalarında ortaya çıkan yeni bulgular

Kosova'nın Zubin Potok bölgesinde yürütülen kazı ve mezar açma çalışmaları sırasında, 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı'na ilişkin soruşturma kapsamında toplu mezarların yakınlarında çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Bölgedeki çalışmaların sonuçları, savaş sırasında işlenen suçların boyutunu yeniden gözler önüne serdi.

bulunan malzemelerin dağılımı:

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla tarafından yapılan açıklamaya göre, silah ve mühimmatlar daha önce 23 kişiye ait kemik kalıntılarının bulunduğu 3 toplu mezarın yakınında, 12 farklı noktada tespit edildi. Ele geçirilen unsurların sayısı ve yerleri, olayla ilgili soruşturmanın kapsamını genişletiyor.

soruşturmanın kapsamı ve hedefleri:

Svečla, ele geçirilen silahlar üzerinde kapsamlı teknik incelemeler yapılacağını, bu araştırmaların silahların kaynağını, kullanım geçmişini ve kayıp kişilerle olası bağlantılarını ortaya koymayı amaçladığını belirtti. Yapılacak analizlerde, özellikle en az 23 kişinin kalıntılarının bulunduğu olay dosyaları başta olmak üzere diğer suç dosyalarıyla muhtemel bağlantılar da değerlendirilecek.

Bakan ayrıca, Kosova'nın kuzeyinin sadece suç ve kötü muamelelere sahne olmadığını, aynı zamanda cesetlerin gizlenmesi amacıyla kullanıldığına ilişkin bulguların soruşturmanın seyrini etkilediğini vurguladı. Bu durum, adalet arayışının önemini yeniden gündeme taşıdı.

Sveçla, son gelişmeler karşısında Sırbistan ve Sırp Listesi'nin sessizliğini eleştirerek, bu tutumun savaş suçlarının planlayıcılarına ve uygulayıcılarına destek anlamı taşıdığını ifade etti. Yetkililer, soruşturmanın şeffaf ve titiz yürütüleceğini, elde edilecek teknik verilerin yargı süreçlerinde kullanılacağını söyledi.

İlerleyen günlerde yapılacak balistik ve materyal incelemelerinin sonuçları, hem olayların aydınlatılması hem de sorumluların tespit edilmesi açısından belirleyici olacak.

SVEÇLA, KOSOVA’NIN SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN ADALET ARAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİNİ VURGULADI.

SVEÇLA, KOSOVA’NIN SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN ADALET ARAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİNİ VURGULADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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