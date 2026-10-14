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Kovancılar’da İsmetpaşa Mahallesi’nde oluşan 15 metrelik çukur için çevre güvenlik altına alındı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde yağış sonrası yaklaşık 15 metre derinliğinde çukur oluştu; itfaiye ve zabıta çevreyi güvenlik altına aldı, durum AFAD’a bildirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:59

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kovancılar’da İsmetpaşa Mahallesi’nde oluşan 15 metrelik çukur için çevre güvenlik altına alındı

Kovancılar’da çukur oluştu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde dün gece etkili yağışların ardından bir göçük meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve zabıta ekipleri, çukurun bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı ve durumu AFADa bildirdi.

güvenlik önlemleri

Ekipler, çukurun etrafında ve üzerinde müdahale ederek bölgeyi güvenlik altına aldı. İlk müdahalede çevresel risklerin azaltılması ve olay yerinin korunması öncelikli olarak sağlandı.

ilk değerlendirme ve inceleme

Yapılan ilk incelemelerde, çukurun yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tespit edildi ve göçüğün eski bir su kuyusundan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.

KOVANCILAR İLÇESİNDE YAĞIŞLARDAN SONRA YAKLAŞIK 15 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU. İTFAİYE VE...

KOVANCILAR İLÇESİNDE YAĞIŞLARDAN SONRA YAKLAŞIK 15 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU. İTFAİYE VE ZABITA EKİPLERİ ÇUKUR ETRAFINDA ÖNLEM ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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