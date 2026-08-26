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Kovancılar'da yeni alınan üç gebe inek yangında telef oldu

10 gün önce borçla alınan üç gebe inek, Kovancılar'da tarla ortasındaki sac ahırda çıkan yangında telef oldu; sahibi yaralanırken, ekipler soruşturuyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kovancılar'da yeni alınan üç gebe inek yangında telef oldu

Kovancılar'da yeni alınan üç gebe inek yangında telef oldu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Vali Fahribey köyünde, 10 gün önce borçla alınan ve gebe olduğu öğrenilen üç inek, akşam saatlerinde çıkan yangında telef oldu.

Hayvanların sahibi Hacı Sarıpolat, tarla ortasına sacdan yaptığı ahıra koyduğu inekleri kurtarmaya çalışırken kolundan yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

yangının çıkışı ve müdahale:

Ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İtfaiyenin ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülse de, içeride bulunan üç gebe inek alevler nedeniyle telef oldu. Olay yerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı.

sahip ve köy sakinlerinin durumu:

Köy sakinlerinden Olcay Ercan, komşuları Hacı Sarıpolat’ın 10 gün önce borçla hayvanları aldığını belirterek, "Komşumuz Hacı Sarıpolat’ın ahırında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve kül oldu. 10 gün önce borç olarak aldığı 3 gebe hayvanını kurtarmadık. Hayvanlar telef oldu. Borca girerek aldığı için kendisi de zor durumda. Devlet büyüklerimizden ve yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Yangında yaralanan Hacı Sarıpolat'ın sağlık durumuna ilişkin kurumların ve köy sakinlerinin bilgileri sınırlı kalırken, yetkililerin soruşturması ve teknik incelemesi devam ediyor.

ELAZIĞ’DA 10 GÜN ÖNCE ALINAN VE GEBE OLDUĞU ÖĞRENİLEN 3 İNEK, ÇIKAN YANGINDA TELEF OLDU

ELAZIĞ’DA 10 GÜN ÖNCE ALINAN VE GEBE OLDUĞU ÖĞRENİLEN 3 İNEK, ÇIKAN YANGINDA TELEF OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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