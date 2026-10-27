Kovancılar'da yeşil ışıkta ilerleyen kamyonun yaya çarpma anı kameraya takıldı

kaza anı kayıt altına alındı

İki gün önce Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yaşanan kazada, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olayda yaralanan kişinin ismi E.G. olarak kaydedilirken, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

araç içi kamera görüntüleri olayın seyrini gösterdi:

Kazaya karışan sürücüsü ve ismi henüz öğrenilemeyen 23 AGV 859 plakalı kamyonun iç kamerasına yansıyan klipte aracın yeşil ışıkta düz yolda seyir halinde olduğu, bu sırada E.G.'nin koşar adımlarla yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve ardından çarpmanın gerçekleştiği açık biçimde görülüyor. Görüntüler, çarpışmanın anını ve olay sırasındaki hareketleri net bir şekilde ortaya koyuyor.

soruşturma sürüyor, tartışma kabardı:

Kazanın ardından başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor. Ortaya çıkan kayıtlar, trafik ışıkları, yaya davranışları ve sürücü dikkati gibi unsurların değerlendirilmesinin önemini vurgularken, benzer olayların önlenmesi için yaya geçitleri, görünürlük ve yol güvenliği önlemlerinin gerekliliğini gündeme taşıdı.

KAZANIN ARDINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA SÜRERKEN, OLAYA AİT YENİ BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI. KAZAYA KARIŞAN KAMYONUN KENDİ ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE, KAMYONUN YEŞİL IŞIKTA YOLUNDA SEYİR HALİNDE OLDUĞU, BU SIRADA E.G.'NİN KOŞARAK YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞTIĞI VE ÇARPMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ.