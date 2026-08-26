Kovuğundan çıkan kilo kilo bal Palu kırsalında dikkat çekti

Olayın ortaya çıkışı:

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyü kırsalında, arazide dolaşan Bayram Özdoğan'ın dikkatini yaşlı bir ağacın gövdesindeki arı hareketliliği çekti. Yapılan incelemede ağacın kovuğunda arıların oluşturduğu kilo kilo bal olduğu görüldü ve bölgeden çıkarıldı.

Görüntüler ve arı hareketliliği:

Dağlık alanda gerçekleşen olayda, çevredeki yoğun arı faaliyeti cep telefonu kamerasıyla kayda geçti. Görüntüler, kovuk içindeki balın dokusunu ve arıların hareketliliğini net biçimde gösterdi.

Bölge koşulları ve doğal balın önemi:

Yaşlı ağaç kovuklarında oluşan doğal ağaç balı, bölgenin zorlu doğa koşullarında arıların ürettiği özgün bir ürün olarak öne çıkıyor. Bu tür balın bulunması, hem yerel ekosistemin canlılığını hem de doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik farkındalığı artırıyor.

PALU’DA AĞACIN KOVUĞUNDAN KİLO KİLO AĞAÇ BALI ÇIKTI. ÇEVRESİNDEKİ YOĞUN ARI HAREKETLİLİĞİ DE CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ