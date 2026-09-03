söke projeleri için valilikte eşgüdüm toplantısı

görüşmenin odağı:

İlçe yönetiminin koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Valisi Dr. Osman Varol ile bir araya geldi. Söke Belediyesi restorasyon proje koordinatörü Mine Şavkay de toplantıya eşlik etti.

Görüşmede, ilçede devam eden çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin teknik ve idari boyutları masaya yatırıldı. Toplantı, proje önceliklerinin ve uygulama takviminin uyumlu hâle getirilmesine odaklandı.

iş birliği ve destek vurgusu:

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Arıkan, Söke için yürütülen çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüldüğünü belirterek, valinin ilçe projelerine yönelik destekleri için teşekkür etti. Arıkan, iş birliğinin projelerin hızlanmasında kilit rol oynadığını ifade etti.

Valilik ve belediye temsilcilerinin karşılıklı değerlendirmeleri, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ile uzun vadeli planlarının uyumlu yürütülmesini amaçladı. Görüşmede ele alınan gündem maddelerinin takip ve uygulama süreçlerinin yakın iş birliğiyle sürdürüleceği bildirildi.

BAŞKAN ARIKAN VALİ VAROL ZİYARETİ